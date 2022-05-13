Туристы сообщают о ситуации на курортах Турции

Почти 250 комментариев за сутки набрала публикация с отзывами туристов о ситуации на курортах Турции. В телеграм-канале «Крыша ТурДома» подписчики продолжили делиться своими наблюдениями, причем по самым разным вопросам – от отношения к гостям из России и состава отдыхающих в отелях до погоды на курортах. Редакция сгруппировала по темам все самое важное.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Отношение к туристам из России в Турции

Видео дня

Туристы, находящиеся сейчас в Турции, пишут, что встретили радушный прием. Представители разных национальностей, как и прежде, мирно отдыхают. Наша постоянная читательница, Turquoise Flamingo, опубликовала целый репортаж:

«Сегодня на машине встретили голландские номера, на яхте – американский флаг. Гуляли по заповеднику, люди, идущие навстречу, здороваются на тропе по-английски, турецки. Турки одинаково благожелательны ко всем гостям, особенно оставляющим чаевые. С нами, вчитываясь в футболку “ТурДома”, чаще всего заговаривают по-польски. ️ Гутенморгаемся за завтраками с немецкой пожилой четой, с радостью помогали им добраться до Бодрума. Ностальгируем по СССР с семьей из Узбекистана, осевшей в Турции. В отеле много чехов, сейчас заехали очень колоритные французы, которые родом из Африки, и мы погрузились в атмосферу Марокко и Сенегала. Здесь интернационал!»

Свой рассказ она завершила призывом не бояться путешествовать.

Подписчица с ником Ириска согласна:

«Были на майских с детьми в Белеке, отель Voyage, отдыхающие – немцы, англичане, соотечественники, все доброжелательные, улыбчивые, сплошной позитив. Выезжали пару раз в Анталью, торговый центр, также все прекрасно».

Аlice из Club Hotel Sera тоже отмечает, что состав отдыхающих интернациональный, а отношение со стороны персонала адекватное.

Максим Хабибулин пишет, что прекрасно отдохнул в апреле:

«Были в отеле Bella Resort and Spa. Весь контингент – это немцы и немного прибалтов, вообще ничего не заметили».

Полина Бессонова рассказала, что в апреле была не только в Турции, но и в Армении, Австрии, Чехии, Словении и никакого негатива не ощутила.

Как отметили 9 Мая

Без эксцессов прошел и праздник Победы – 9 Мая. В турецком отеле Alva Donna гостей из России поздравили, прислав в номер цветок и открытку.

Хотя, после того как в одном из турецких отелей включили «Катюшу», в администрацию все же поступили «единичные жалобы». Кто именно был недоволен, неизвестно.

А вот в Египте, как пишут в «Крыше ТурДома», про праздник забыли.

«Про 9 Мая все забыли. Даже российские туристы. Думаю, чтобы не развивать конфликты, все скромно в номерах посмотрели парад, и все. Со многими знакомимся европейцами в отеле (знаем языки), но про тему обстановки на Украине даже никто не разговаривает. Как-то так»,

Конфликт с гостями с Украины

Судя по обсуждению, выявлен только один случай, произошедший в отеле Porto Bello. В «Крыше ТурДома» прикрепили скриншот с описанием ситуации: в ресторане туристка из Киева поставила на общий стол флажок, что и спровоцировало конфликт. Если верить информации из скриншота, дело закончилось вызовом полиции.

Погода в Турции

Пользуясь случаем, туристы, которым предстоит выезд на отдых в ближайшие дни, интересовались практическими вопросами. Например, погодой в Турции и температурой воды. Андрей Мельгунов написал, что с 29 апреля находится в Akka Alinda, Кемер:

«Море прохладное, почти каждый день волны, но я с приезда ежедневно купаюсь».

Турагент Александра отметила, что в море +18 (видимо, речь об Эгейском побережье. – Ред.).

Читательница из Текировы при этом пишет, что сезон открыт: «В море купаемся. Погода хорошая. Обгорели как положено».

Оплата картой «Мир» в Турции

Многие туристы также спрашивали, можно ли расплачиваться картой «Мир». По словам нашей читательницы Елены, в Мармарисе сделать это можно только в магазинах LC Waikiki, но с карты можно снять лиры, причем по нормальному курсу.

Turquoise Flamingo советует искать банкоматы с наклейкой «Мир»: «Лучше снять наличные лиры, с картой “Мир” работают три турецких банка (İSbank, Vakifbank лично опробовали), курс получается до 5,55». В аптеках и транспорте, по ее словам, карты не работают. Но в комментариях много подтверждений, что платежи в аптеках иногда проходят. Еще один пользователь снял в аэропорту лиры по курсу 4,8, при этом трансфер без проблем оплачивал картой «Мир» онлайн.

Одна из читательниц посоветовала купить доллары и ехать в Турцию с ними, но ее раскритиковали.

«Нормальный курс снятия у наших карт. Просто Сбербанк фиксирует курс на день снятия + берет комиссию в районе 100–200 руб. в зависимости от суммы снятия. Тинькофф при снятии бронирует сумму и на следующий день делает перерасчет по текущему курсу, снятие бесплатно от 3 тыс. руб. Наличные выгоднее, при оплате картой курс выше. А покупать доллары дома, платя комиссию банку, потом сдавать их в Турции, снова платя комиссию, зачем?»

– спрашивает Matvey Shket.

Еще один пользователь даже опубликовал видео, как он снимает деньги:

«Засунул карту “Мир” в банкомат и получил наличные лиры по курсу 4,8».

Впрочем, сторонники американской валюты не сдаются и пишут, что при снятии наличных и расчетах в лирах держатели рублевых карт «Мир» теряют на комиссиях – их размер зависит от банка: