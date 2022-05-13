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3 часа назад

Российский блогер нашел замену отдыху в Турции

Вести Подмосковья

Турист из России в своем блоге «TrueStory Travel» описал все прелести отдыха в Киргизии. По его словам, отдых в этой стране может стать заменой курортам Турции и российского Сочи. Об этом сообщает портал «Южный федеральный».

Российский блогер нашел замену отдыху в Турции
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Туристическая инфраструктура Киргизии позволяет выбрать отдых на любой вкус и кошелек, сообщил россиянин. Там есть все - от комфортабельных гостиниц до отдыха «дикарями». Природа этой страны удивила его своей красотой.

Также путешественник отметил озеро Иссык-Куль, которое называют жемчужиной Азии. Кроме того, блогер рассказал о восточном колорите, присутствующем на местных базарах. При этом многие киргизы свободно владеют русским языком. Это облегчает взаимопонимание с местными жителями.

«Сравнительно недорогой отдых, простота въезда, не требующего загранпаспорта, и дружелюбно настроенное к российским туристам местное население - это и есть основные составляющие для приезда на отдых в Киргизию»,

- подчеркнул автор блога.

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