«Дома-гвозди», которые мешают китайским застройщикам

Строительство жилых домов, бизнес-центров и развлекательных площадок идет в Китае семимильными шагами. За пару десятилетий на месте старой деревни начинают возвышаться леса небоскребов и торговых центров. Правда, перемены нравятся не всем. Некоторые китайцы категорически отказываются съезжать из своих домов. Причины разные: кому-то попросту некуда идти, а кто-то хочет «выбить» из администрации города компенсацию побольше. Жилища, принадлежащие таким хозяевам, называют «дома-гвозди»: они торчат и выбиваются из вида, нельзя ни извлечь, ни забить.

Фото: commons.wikimedia.org commons.wikimedia.org

Многие «дома-гвозди» в прошлом были частью поселка, деревни или квартала на окраине. Часто городской муниципалитет рассматривал эти площади как перспективные для строительства. По закону жильцов не могут просто так выкинуть на улицу: каждому положена компенсация согласно ценности земли по современным меркам и масштабам будущего строительства. Кроме того, жильцов необходимо расселить в другие квартиры.

Распространение «дома-гвозди» получили во время роста индустриализации, урбанизации и застройки крупных мегаполисов. Во время развития коммунистического строя право на частную собственность было практически отменено. Власти могли выселить любого человека из любого дома под предлогом того, что эта земля нужна народу.

Застройщики этим пользовались и предлагали практически символическую плату за территорию. Но китайцы, чьи семьи жили в одном доме веками, отказывались покидать семейный очаг. Жильцы вывешивали на улицу плакаты и простыни с протестными высказываниями.

В марте 2007 г. в Китае был принят первый современный закон о частной собственности, который запрещал захват земли государством, за исключением случаев, когда это отвечает общественным интересам. Это укрепило, хоть и не до конца, права «гвоздей».

Так как власти не могут выгнать таких жильцов или попросту снести втихую дом, застройку проводят вокруг жилья. Вокруг старых домов строят жилые кварталы, торговые центры и даже аэропорты.

Ceescamel/wikipedia.org

Подобное явление можно также встретить в США, Великобритании, Германии, Японии и России.