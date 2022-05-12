Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+18° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
2 часа назад

В Египте нашли способ привлечь больше иностранных туристов

Lenta.ru

Власти Египта нашли способ привлечь больше иностранных туристов на курорты из-за резкого сокращения турпотока из России и Украины. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В Египте нашли способ привлечь больше туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Правительство повысило размер субсидий авиакомпаниям и туроператорам, которые планируют заниматься перевозкой путешественников по двум популярным направлениям. Так, для аэропортов Шарм-эш-Шейха и Марса-Алама необходимый коэффициент заполняемости самолета снижен с 70 до 65 процентов.

Таким образом, за каждый рейс с загрузкой минимум 65 процентов сумма субсидии будет увеличена еще на 500 долларов (примерно 33 тысячи рублей). Новые условия стимулирования рейсов продлятся до 30 сентября 2022 года.

В АТОР напомнили, что сейчас полетные программы в Шарм-эш-Шейх из России выполняет туроператор «Библио Глобус» на рейсах египетского перевозчика Egypt Air.

Ранее в апреле власти Египта заявили, что местные отели изучают возможность разрешить оплату проживания российскими компаниями в рублях, если нельзя сделать это в долларах. Отмечается, что за последнее время заполняемость гостиниц на красноморcких курортах Египта упала до 35-40 процентов.

Заграница,EgyptAir,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители