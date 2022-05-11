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2 часа назад

Туристы из России готовы поехать в Оман, но останавливают цены

TourDom

38% из более чем 1400 участников опроса в телеграм-канале «Крыша ТурДома» согласны ехать на отдых в Оман, если позволят цены на перелет. Поводом для обсуждения стала сегодняшняя встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом, на которой, по словам Лаврова, поднимались и вопросы туризма.

Россияне готовы поехать в Оман, но останавливают цены
Фото: TourDomTourDom

Пока неизвестно, означает ли это, что между Москвой и Маскатом появятся прямые рейсы. Но, как показывает опрос, интерес к этому направлению есть.

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Доля желающих посмотреть Оман среди проголосовавших даже больше, чем 38%. К этой цифре нужно добавить еще 15% – это те, кто выбрал второй по популярности вариант ответа: «Да, хочу посмотреть, как живет султанат» (кстати, в мире их всего два; второй правит Брунеем. – Ред.). Таким образом, положительно к поездке относятся не менее 53% потенциальных туристов из числа подписчиков канала. А с учетом выбравших варианты ответа, адресованные турагентам («Буду предлагать это направление туристам». – Ред.), результат вырастет до 57%. При этом доля тех, кому отдых в Омане совсем не интересен, составляет всего 11%. Это можно объяснить спецификой канала «Крыша ТурДома», объединяющего наиболее активную аудиторию профессионалов туризма и туристов. Кроме того, сказался, скорее всего, и значительно сузившийся после февраля выбор зарубежных направлений.

В комментариях туристы делятся опытом посещения Омана, который позволяет совместить экскурсионный отдых в Маскате с пляжами на юге страны, в Салале.

«Мы летали в Оман в марте. Понравилось. В столице брали машину, уехали в горы, затем в пустыню. После перелетели в Салалу, там пляжи хорошие, белоснежные, широкие»,

– пишет одна из участниц опроса.

Но есть те, кто предупреждает о высоких ценах:

«Хорошая и красивая страна! Настоящая Аравия! Прекрасные отели и обслуживание! Но цены дороже, чем в ОАЭ… Наши туристы не готовы к таким тратам, и прямой рейс не спасет ситуацию, к огромному сожалению»,

– отмечает другая участница.

Подписчик канала, специалист по Оману Георгий Леонтьев, сориентировал по ценам на размещение:

«“Пятерки” там дорогие. В Маскате – от 300 долларов с завтраками. В Салале есть 4* от 140 долларов». Чтобы поймать хорошую цену, проживание нужно бронировать сильно заранее: «Я только что вернулся, был в лучшем отеле Омана за 284 доллара в сутки с ужинами, но бронировал за год».

Наталья Бурдина рассказала о бюджетных вариантах. По ее словам, в пересчете на рубли апартаменты в Маскате обойдутся от 3 тыс. в день. Столько же стоит аренда обычной машины. В недорогих ресторанах ливанской кухни можно поесть за 400–600 руб. с человека, но цены в супермаркетах выше московских в 1,5–2 раза.

Что касается виз, то российские путешественники могут посещать Оман с туристическими целями без визы на срок до 14 дней. Россия и Оман сейчас прорабатывают вопрос о введении безвизового режима. Но главное условие для международного туризма – это, конечно же, наличие удобных вариантов авиаперелета. Сейчас добраться в Маскат можно с пересадкой в Шардже за 48 тыс. туда-обратно, но этот маршрут предусматривает неудобные 11–12-часовые стыковки.

Заграница,Георгий Леонтьев,Сергей Лавров,
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