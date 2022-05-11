Пять классных туристических локаций в Турции

Побережье Турции было частью Древней Греции и местом, где разворачивались многие мифические события. Небольшой город Дидим на берегу Эгейского моря — место рождения бога света Аполлона. Именно там находился крупнейший храм этого бога, где великий оракул предсказывал будущее героям и воителям. Севернее, недалеко от курортного поселка Кушадасы, расположены руины древнегреческого города Эфес, крупнейшего торгового центра тех времен. Местный храм богини охоты Артемиды – одна из важнейших религиозных достопримечательностей и античного мира, и христианского. Увидеть остатки великого города, где разворачивалась история и легенды, лучше на экскурсии с гидом, чтобы узнать все тайны этих мест. На самом севере Эгейского моря, у пролива Дарданеллы, расположен городок Чанаккале, но любителям мифов это место известно как Троя. Сейчас там можно забраться в настоящего коня и почувствовать себя Одиссеем в засаде.

Людмила Чернавская Эксперт по туризму: основатель турагентства Trinity Moms Travel