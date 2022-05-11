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2 часа назад

Пять классных туристических локаций в Турции

Мира Маркина
Людмила Чернавскаяэксперт

Турция богата историческими достопримечательностями, природными зонами, необычными курортами и даже термальными источниками. Чтобы вы не заскучали в режиме «все включено», рассказываем об классных местах на Эгейском побережье.

Пять классных туристических локаций в Турции
Фото: AdobeStockAdobeStock

Термальные курорты

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Провинции Даламан и Измир, расположенные у берегов Эгейского моря, знамениты своими термальными курортами. В Измир стоит отправляться за серьезным лечением – термальная здравница в городке Чешме любима самими турками, здесь много отелей высокого уровня и первоклассных врачей. Местной минеральной водой лечат заболевания суставов, кожные, желудочные и сердечные болезни. На курорте Балчова работают русскоговорящие врачи, которые помогут подобрать оптимальное лечение российским туристам. В Даламан оптимально отправляться, если вы хотите совместить пляжный отдых с оздоровительными процедурами. Бронируйте отель в прибрежной зоне и запланируйте несколько дневных поездок на термальные источники.
Людмила Чернавская
Людмила ЧернавскаяЭксперт по туризму: основатель турагентства Trinity Moms Travel

Чернавская также советует посетить местечко Султание, которое находится на берегу озера рядом с городом Дальян. За четыре лиры вы получите доступ к бассейнам с минеральной водой и сможете сделать грязевые обертывания. Местные грязи и воды полезны для лечения дерматологических заболеваний, улучшают работу сердца и помогают при проблемах с суставами.

AdobeStock

Модные тусовки и морские прогулки

Бодрум и Мармарис – самые модные и популярные курорты Эгейского побережья, ничем не уступающие популярным европейским направлениям. В Бодрум ездят отдыхать сами турки, чтобы избежать столкновения с туристами и насладиться отличным сервисом в звездных ресторанах и стильных барах. Мармарис знаменит своей улицей баров, где каждую ночь гремит музыка и отрывается молодежь. Весь этот регион обожают владельцы яхт и любители водных видов спорта. Море здесь идеально подходит для длительных прогулок на катере, исследования окрестных бухт, купания в чистейших водах и продуктивной рыбалки.
Людмила Чернавская
Людмила ЧернавскаяЭксперт по туризму: основатель турагентства Trinity Moms Travel

Эксперт по туризму отметила, что отличная роза ветров привлекает сюда яхтсменов, парапланеристов и виндсерферов, которые наслаждаются красотами с высоты птичьего полета и покоряют своенравные волны. Вне зависимости от любимого досуга, вечером все встречаются на променаде на набережной, где ужинают свежими дарами моря и наслаждаются местными винами.

AdobeStock

Античные достопримечательности

Побережье Турции было частью Древней Греции и местом, где разворачивались многие мифические события. Небольшой город Дидим на берегу Эгейского моря — место рождения бога света Аполлона. Именно там находился крупнейший храм этого бога, где великий оракул предсказывал будущее героям и воителям. Севернее, недалеко от курортного поселка Кушадасы, расположены руины древнегреческого города Эфес, крупнейшего торгового центра тех времен. Местный храм богини охоты Артемиды – одна из важнейших религиозных достопримечательностей и античного мира, и христианского. Увидеть остатки великого города, где разворачивалась история и легенды, лучше на экскурсии с гидом, чтобы узнать все тайны этих мест. На самом севере Эгейского моря, у пролива Дарданеллы, расположен городок Чанаккале, но любителям мифов это место известно как Троя. Сейчас там можно забраться в настоящего коня и почувствовать себя Одиссеем в засаде.
Людмила Чернавская
Людмила ЧернавскаяЭксперт по туризму: основатель турагентства Trinity Moms Travel

Людмила Чернавская подчеркнула, что посмотреть остатки великого города, где разворачивалась история и легенды, лучше на экскурсии с гидом, чтобы узнать все тайны этих мест. На самом севере Эгейского моря, у пролива Дарданеллы, расположен городок Чанаккале, но любителям мифов это место известно как Троя. По словам эксперта по туризму, сейчас там можно забраться в настоящего коня и почувствовать себя Одиссеем в засаде.

AdobeStock
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