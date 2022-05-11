Россияне назвали страны, в которых мечтают побывать в 2022 году

Лидером дальнего зарубежья для наших путешественников продолжает оставаться Турция.
Согласно данным отечественных туроператоров, более половины россиян, желающих отдохнуть за границей в этом году, выбирают Турцию.
Помимо этого много желающих посетить Египет, ОАЭ, Абхазию и Узбекистан.
Западные санкции и отсутствие авиасообщения с Европой, тем не менее, мечты россиян отменить не смогло.
Многие отечественные путешественники надеются, что скоро геополитическая ситуация в мире смягчится, и они до конца года еще успеют побывать на одном из своих любимых курортов.
Среди самых часто упоминаемых европейских стран, на которые пока остается только надежда, фигурируют Кипр, Италия, Франция, Черногория и Чехия.