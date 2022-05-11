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1 час назад

Россияне назвали страны, в которых мечтают побывать в 2022 году

Inc-News

Лидером дальнего зарубежья для наших путешественников продолжает оставаться Турция.

Россияне назвали страны, в которых мечтают побывать в 2022 году
Фото: Inc-NewsInc-News

Согласно данным отечественных туроператоров, более половины россиян, желающих отдохнуть за границей в этом году, выбирают Турцию.

Помимо этого много желающих посетить Египет, ОАЭ, Абхазию и Узбекистан.

Западные санкции и отсутствие авиасообщения с Европой, тем не менее, мечты россиян отменить не смогло.

Многие отечественные путешественники надеются, что скоро геополитическая ситуация в мире смягчится, и они до конца года еще успеют побывать на одном из своих любимых курортов.

Среди самых часто упоминаемых европейских стран, на которые пока остается только надежда, фигурируют Кипр, Италия, Франция, Черногория и Чехия.

Заграница,
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