Россияне назвали страны, в которых мечтают побывать в 2022 году

Лидером дальнего зарубежья для наших путешественников продолжает оставаться Турция.

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Согласно данным отечественных туроператоров, более половины россиян, желающих отдохнуть за границей в этом году, выбирают Турцию.

Помимо этого много желающих посетить Египет, ОАЭ, Абхазию и Узбекистан.

Западные санкции и отсутствие авиасообщения с Европой, тем не менее, мечты россиян отменить не смогло.

Многие отечественные путешественники надеются, что скоро геополитическая ситуация в мире смягчится, и они до конца года еще успеют побывать на одном из своих любимых курортов.