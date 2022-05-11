Аналог Дубая откроется для туристов на Красном море

Курортная зона Red Sea в районе Красного моря рядом с городом Эль-Ваджх в Саудовской Аравии начнет принимать туристов уже в начале 2023 года. Об этом в рамках выставки Arabian Travel Market в Дубае рассказал директор по маркетингу проекта Абдалла аз-Захрани.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

По его словам, к этому времени специально для гостей региона откроется новый аэропорт. Это позволит путешественникам отдыхать не только на побережье, но и при желании отправляться на экскурсии в исторические места страны.

Первый этап строительства Red Sea планируется полностью сдать к 2024 году, что предполагает ввод в эксплуатацию 16 курортных зон с 3000 гостиничных номеров. Еще 5000 добавится в течение 6 лет и в 2030-м проект будет полностью завершен.

В частности, к следующем году туристы смогут уже посетить курорт Coral Bloom («Коралловый цветок») на острове Шурайра в Красном море, который станет воротами и главным хабом для The Red Sea Project. На архипелаге, очертаниями напоминающем дельфина, построят 11 люксовых отелей мировых сетей с пляжами и лагунами.