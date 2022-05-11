Новая Зеландия откроет границы для туристов в июле

Международные границы Новой Зеландии будут открыты для иностранных туристов и владельцев новозеландских виз с 31 июля 2022 года. Об этом в среду сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

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"Международная граница Новой Зеландии вновь откроется для всех туристов и владельцев виз на два месяца раньше, чем планировалось, 31 июля 2022 года",

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– указала Ардерн, отметив, что до этого момента "у авиаперевозчиков и компаний, занимающихся организацией круизов и туров, есть время на подготовку к туристическим пикам весеннего и летнего сезонов".

Также Ардерн анонсировала реформы миграционной политики, призванные упростить въезд трудовых мигрантов на территорию Новой Зеландии и "решить проблему острой нехватки квалифицированных работников". "Эти реформы помогут нарастить резерв рабочей силы, а также ускорят восстановление отрасли туризма", – уточнила премьер, указав, что к настоящему моменту уже было выдано более 29 тыс. разрешений на въезд для квалифицированных трудовых мигрантов и 5 тыс. студенческих виз.

Как отметила глава правительства, "краеугольным камнем новой миграционной политики Новой Зеландии" станет формирование особого списка профессий, обладатели которых смогут претендовать на получение визы и вида на жительство по упрощенной схеме. В этом перечне уже представлено 85 профессий и должностей для инженеров, строителей, врачей и технических специалистов. Кроме того, для решения проблемы нехватки рабочей силы правительство Новой Зеландии продлит сроки действия виз или выдаст новые двухлетние рабочие визы по меньшей мере 20 тыс. трудовых мигрантов, сроки действия виз которых истекают в 2023 году.

Международные границы Новой Зеландии были закрыты в марте 2020 года из-за пандемии. Позднее страна отменила запрет на въезд иностранцев, однако резко ограничила число тех, кто мог прилететь в страну. Кроме того, она ввела требование об обязательном двухнедельном карантине, в течение которого все прибывшие должны были оставаться в одном из государственных изоляторов. С 28 февраля страна начала поэтапную отмену санитарных ограничений для приезжих, которая, как ожидается, будет завершена к сентябрю.