Как выглядит самый большой отель в мире

Этот отель занесен в Книгу рекордов Гиннеса, поскольку он официально признан самым большим в мире. В нем 7351 номеров, только представьте, сколько в гостинице может быть постояльцев, если учесть, что многие номера не одноместные. Этот гигант называется First World Hotel & Plaza. "Рамблер" расскажет об этом месте подробнее.

Фото: First World Hotel First World Hotel

В First World Hotel есть казино, магазины с сувенирами, бассейны, поле для гольфа, теннисный корт, боулинг, SPA, рестораны, кинотеатр, театр и еще многое другое. Все сделано для того, чтобы постояльцем не хотелось покидать стены комплекса.

Чтобы добраться до гостиницы вовсе не нужно добираться по серпантину на автобусе около часа, есть более быстрое средство передвижение — канатная дорога, которая считается самой быстрой и длинной в Азии, время в пути до First World Hotel займет всего 15 минут.

Стоит отметить, что в 2008 году отель потерял звание самого большого. Дело в том, что один из комплексов Лас-Вегаса был расширен на еще одну гостиницу — The Palazzo. Но в 2015 году First World Hotel открыл очередной корпус и вернул себе звание.

Сейчас второе место среди самых больших отелей занимает The Palazzo at The Venetian, в Лас-Вегасе, а третье — MGM Grand, который также находится в Лас-Вегасе.