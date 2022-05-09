Что нужно россиянам для поездки в Таиланд

С 1 мая власти Таиланда упростили правила въезда для путешественников. Рассказываем, что нужно туристам для поездки в страну.

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До мая в Таиланде действовали программы Test&Go, "Песочница" и Alternative Quarantine, в каждой из которых разъяснялись правила въезда в разные провинции страны. Теперь же их упразднили и ввели единые правила для всех.

Туристы с сертификатом о вакцинации или отрицательном результате ПЦР-теста освободили от карантина и сдачи анализов по прилете. В Таиланде одобрены вакцины "Спутник V", Astrazeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. "Спутник Лайт" на территории страны не принимается. При этом привиться необходимо минимум за две недели до даты поездки.

Всем прилетающим в страну туристам необходимо до поездки оформить Thailand Pass на сайте tp.consular.go.th. Там нужно указать паспортные данные, цель поездки, номер рейса, данные о детях, загрузить фото загранпаспорта, медицинскую страховку и сертификат о вакцинации, результат ПЦР-теста или подтверждение оплаты отеля для прохождения карантина. После этого путешественнику пришлю куар-код, который необходимо показать при въезде в Таиланд.

Виза не нужна, если турист планирует находиться в стране менее 30 дней. Если поездка продлится от 30 до 90 дней, нужно оформить однократную визу TR, которую выдают на 60 дней, а потом, уже в самом Таиланде, продлевают еще на 30. При нахождении более 90 дней также оформляется отдельная туристическая виза STV.