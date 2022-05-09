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48 минут назад

Что нужно россиянам для поездки в Таиланд

Мира Маркина

С 1 мая власти Таиланда упростили правила въезда для путешественников. Рассказываем, что нужно туристам для поездки в страну.

Что нужно россиянам для поездки в Таиланд
Фото: PixabayPixabay

До мая в Таиланде действовали программы Test&Go, "Песочница" и Alternative Quarantine, в каждой из которых разъяснялись правила въезда в разные провинции страны. Теперь же их упразднили и ввели единые правила для всех.

Туристы с сертификатом о вакцинации или отрицательном результате ПЦР-теста освободили от карантина и сдачи анализов по прилете. В Таиланде одобрены вакцины "Спутник V", Astrazeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. "Спутник Лайт" на территории страны не принимается. При этом привиться необходимо минимум за две недели до даты поездки.

Всем прилетающим в страну туристам необходимо до поездки оформить Thailand Pass на сайте tp.consular.go.th. Там нужно указать паспортные данные, цель поездки, номер рейса, данные о детях, загрузить фото загранпаспорта, медицинскую страховку и сертификат о вакцинации, результат ПЦР-теста или подтверждение оплаты отеля для прохождения карантина. После этого путешественнику пришлю куар-код, который необходимо показать при въезде в Таиланд.

Виза не нужна, если турист планирует находиться в стране менее 30 дней. Если поездка продлится от 30 до 90 дней, нужно оформить однократную визу TR, которую выдают на 60 дней, а потом, уже в самом Таиланде, продлевают еще на 30. При нахождении более 90 дней также оформляется отдельная туристическая виза STV.

Что касается страховки, иностранцы должны формить полис медицинского страхования на сумму 10 тысяч долларов.

Заграница,Johnson & Johnson,Pfizer,
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