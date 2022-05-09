3 самых крупных действующих вулкана в мире

Каждый год по всему миру фиксируется около 60 извержений вулканов, а активных вулканов насчитывается порядка 900. Действующими принято считать неоднократно извергающиеся вулканы, у которых было зафиксировано извержение за последние 3–3,5 тысячи лет. "Рамблер" расскажет о самых крупных из них.
Льюльяйльяко считается самым высоким действующим вулканом в мире. Его высота достигает 6739 метров. Он находится на границе Чили и Аргентины. Льюльяйльяко также является известным археологическим памятником. В 1999 году на его вершине были обнаружены мумифицированные тела детей и подростка. Считается, что они были принесены здесь в жертву около 500 лет назад. Последнее извержение вулкана Льюльяйльяко было в 1877 году.
Вулкан Сан-Педро расположен в Чили, на границе с Боливией. Его высота достигает 6145 метров. В XX веке он извергался целых семь раз, последний раз — в 1960 году. На сегодняшний день через трещины Сан-Педро в восточной части кратера до сих пор выходит пар. Неподалеку расположен близнец вулкана, который носит название Сан-Пабло, его высота составляет 6092 метра. Вулканы связаны между собой высокой седловиной.
Сабанкая находится в Южной Америке на территории южного Перу. Высота пика составляет 5976 метров. Вершина является частью 20-километровой вулканической цепи. Сабанкая покрыт несколькими крупными ледниками площадью около 3,5 квадратных километров. А вот последнее извержение этого вулкана было относительно недавно — в 2009 году.