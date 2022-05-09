Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+18° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
5 часов назад

3 самых крупных действующих вулкана в мире

Мария Иглина

Каждый год по всему миру фиксируется около 60 извержений вулканов, а активных вулканов насчитывается порядка 900. Действующими принято считать неоднократно извергающиеся вулканы, у которых было зафиксировано извержение за последние 3–3,5 тысячи лет. "Рамблер" расскажет о самых крупных из них.

3 самых крупных действующих вулкана в мире
Фото: unsplash.comunsplash.com

Льюльяйльяко, Аргентина

wikimedia.org

Льюльяйльяко считается самым высоким действующим вулканом в мире. Его высота достигает 6739 метров. Он находится на границе Чили и Аргентины. Льюльяйльяко также является известным археологическим памятником. В 1999 году на его вершине были обнаружены мумифицированные тела детей и подростка. Считается, что они были принесены здесь в жертву около 500 лет назад. Последнее извержение вулкана Льюльяйльяко было в 1877 году.

Сан-Педро, Чили

wikimedia.org

Вулкан Сан-Педро расположен в Чили, на границе с Боливией. Его высота достигает 6145 метров. В XX веке он извергался целых семь раз, последний раз — в 1960 году. На сегодняшний день через трещины Сан-Педро в восточной части кратера до сих пор выходит пар. Неподалеку расположен близнец вулкана, который носит название Сан-Пабло, его высота составляет 6092 метра. Вулканы связаны между собой высокой седловиной.

Сабанкая, Перу

pixabay.com

Сабанкая находится в Южной Америке на территории южного Перу. Высота пика составляет 5976 метров. Вершина является частью 20-километровой вулканической цепи. Сабанкая покрыт несколькими крупными ледниками площадью около 3,5 квадратных километров. А вот последнее извержение этого вулкана было относительно недавно — в 2009 году.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители