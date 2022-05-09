3 самых крупных действующих вулкана в мире

Каждый год по всему миру фиксируется около 60 извержений вулканов, а активных вулканов насчитывается порядка 900. Действующими принято считать неоднократно извергающиеся вулканы, у которых было зафиксировано извержение за последние 3–3,5 тысячи лет. "Рамблер" расскажет о самых крупных из них.

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Льюльяйльяко, Аргентина

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Льюльяйльяко считается самым высоким действующим вулканом в мире. Его высота достигает 6739 метров. Он находится на границе Чили и Аргентины. Льюльяйльяко также является известным археологическим памятником. В 1999 году на его вершине были обнаружены мумифицированные тела детей и подростка. Считается, что они были принесены здесь в жертву около 500 лет назад. Последнее извержение вулкана Льюльяйльяко было в 1877 году.

Сан-Педро, Чили

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Вулкан Сан-Педро расположен в Чили, на границе с Боливией. Его высота достигает 6145 метров. В XX веке он извергался целых семь раз, последний раз — в 1960 году. На сегодняшний день через трещины Сан-Педро в восточной части кратера до сих пор выходит пар. Неподалеку расположен близнец вулкана, который носит название Сан-Пабло, его высота составляет 6092 метра. Вулканы связаны между собой высокой седловиной.

Сабанкая, Перу

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