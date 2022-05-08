Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+9° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

Что нужно россиянам для поездки в Ташкент

Мира Маркина

С 20 мая будут возобновлены регулярные рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Ташкент, столицу Узбекистана. Что надо знать россиянам перед поездкой в страну, рассказываем в материале "Рамблера".

Что нужно россиянам для поездки в Ташкент
Фото: PixabayPixabay

В Узбекистане сняты все ограничения на международный туризм. Сейчас, на момент написания статьи, можно попасть в страну самолетом, поездом, а также через сухопутную границу на автомобиле. Прямое авиасообщение между Россией и Узбекистаном уже восстановлено. До этого в Ташкент летала авиакомпания "Россия" из Сочи.

Для того, чтобы российским туристам попасть в Узбекистан, им не требуется виза. Между странами действует безвизовый режим. Граждане РФ могут находиться на территории Узбекской Республики без оформления визы до 60 дней.

Однако, чтобы пересечь границу, необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда в страну, или сертификат о вакцинации: в Узбекистане одобрена российская вакцина "Спутник V". Документы должны быть на русском и английском языках. Требования не распространяются на въезжающих младше двух лет.

Что касается работы туристических объектов, музеев, кафе, ресторанов и других общественных мест, все они функционируют без коронавирусных ограничений.

Заграница,Авиакомпания Россия,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители