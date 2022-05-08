Что нужно россиянам для поездки в Ташкент

С 20 мая будут возобновлены регулярные рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Ташкент, столицу Узбекистана. Что надо знать россиянам перед поездкой в страну, рассказываем в материале "Рамблера".

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В Узбекистане сняты все ограничения на международный туризм. Сейчас, на момент написания статьи, можно попасть в страну самолетом, поездом, а также через сухопутную границу на автомобиле. Прямое авиасообщение между Россией и Узбекистаном уже восстановлено. До этого в Ташкент летала авиакомпания "Россия" из Сочи.

Для того, чтобы российским туристам попасть в Узбекистан, им не требуется виза. Между странами действует безвизовый режим. Граждане РФ могут находиться на территории Узбекской Республики без оформления визы до 60 дней.

Однако, чтобы пересечь границу, необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда в страну, или сертификат о вакцинации: в Узбекистане одобрена российская вакцина "Спутник V". Документы должны быть на русском и английском языках. Требования не распространяются на въезжающих младше двух лет.

Что касается работы туристических объектов, музеев, кафе, ресторанов и других общественных мест, все они функционируют без коронавирусных ограничений.