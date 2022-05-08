Другая Турция: почему стоит отдыхать на Эгейском побережье

Направлений для пляжного отдыха за рубежом в нашем распоряжении немного, а стран с прямыми рейсами еще меньше. Но среди открытых направлений есть наше любимое – теплая и радушная Турция. Привычные курорты вокруг Анталии уже давно исследованы, но в этой стране есть множество мест, которые могут вас удивить. О секретах Эгейского побережья Турции рассказывает Passion.ru тревел-эксперт Людмила Чернавская.

"Если вы раздумываете, стоит ли ехать на Эгейское побережье Турции, скажем вам точно – стоит. Да, отдых здесь – это не привычные “тюленьи” каникулы в режиме “все включено” в Кемере или Сиде. Этот регион Турции полюбится туристам, которые привыкли проводить каникулы в Европе, но сейчас лишены такой возможности, а также тем, кто готов открывать для себя новые места и изучать природу и архитектуру. Именно на Эгейское побережье ездят отдыхать сами турки, потому что считают, что море там чище, сервис лучше, а атмосфера гораздо приятнее".

Видео дня

Между двумя морями: Олюдениз и Фетхие

В месте встречи двух морей, Средиземного и Эгейского, находятся курорты Олюдениз и Фетхие – небольшие городки “для своих”, где не так много туристов. В этой части побережья нет большие отелей с all inclusive, поэтому туда едет совсем другой контингент отдыхающих. Прекрасная нетронутая природа, небольшие рыбацкие деревни, скалистые склоны и чистейшее голубое море манят путешественников, ценящих тишину и покой. Этот район Турции идеален для путешествия на машине: можно проехаться вдоль побережья или отправиться в горы. Здесь очень много по-настоящему древних мест: развалины времен Римской империи, походный горный маршрут Ликийская тропа, заброшенная деревня-призрак Каякей.

Отдых с машиной в этом регионе дает вам еще одну огромную возможность – попробовать настоящую местную кухню. Вдоль моря расположено множество крошечных рыбацких деревень, где вы можете купить самый свежий улов и попросить хозяйку местной таверны сразу же его приготовить. Во многих гостиницах гостей угощают овощами, фруктами и зеленью из собственных садов, на завтрак подают блюда из домашних яиц, а ужин дополняют самодельным молодым вином. Легкий, непритязательный и очень красивый отдых вам обеспечен.

Эгейское побережье: Бодрум, Мармарис, Дидим

Эгейское побережье Турции – место, где любят отдыхать сами турки, и при том совсем не бедные. Роскошные причалы Бодрума и Мармариса заполнены престижными яхтами и катерами класса люкс, а отели стоят на порядок выше, чем в Анталийском регионе. Здесь царит европейская атмосфера, похожая на любимые многими греческие курорты. Кстати, и до Греции недалеко: если есть открытый “шенген”, на пароме можно отправиться на острова Кос и Родос, они находятся совсем близко от Бодрума. Регион считается идеальной местностью для яхтенного отдыха, поэтому в программу отпуска стоит включить выход в море. Маршруты включают в себя знакомство с побережьем с самых необычных ракурсов: недоступные для пеших туристов бухты с картинными скалами и водопадами, крошечные необитаемые острова, купание посреди чистейшего моря.