В каких странах мира самые длинные оплачиваемые отпуска

В основе исследования — законодательная политика каждой страны в отношении ежегодного оплачиваемого отпуска для работников, занятых полный рабочий день, которые работают на своего нынешнего работодателя в течение одного года. Сюда также включили государственные праздники, чтобы показать общее количество дней, в течение которых работник может не ходить на работу, сохраняя при этом заработную плату.

В лидерах списка самых «щедрых» три европейские страны. Австрия заняла первое место. Здесь работникам официально положено 25 дней оплачиваемого ежегодного отпуска и 13 государственных праздников, в результате чего общее количество оплачиваемых выходных дней достигает 38. За австрийцами следуют Франция и Испания с 36 днями каждая. Южная Корея — следующая с общим количеством дней 31. Далее идут Германия с 30, Великобритания с 28 и Япония с 26 оплачиваемыми и праздничными нерабочими днями.

В США, к примеру, таких дней в году всего 10, то есть почти в четыре раза меньше, чем в Австрии. Но самое примечательное в том, что все эти 10 дней являются государственными праздниками. Оказывается, США — единственная страна ОЭСР, которая не предоставляет работникам на федеральном уровне установленного законом минимального ежегодного отпуска. То есть выбор давать или не давать остается за компанией. И, надо сказать, далеко не все американские работодатели позволяют своим сотрудникам не работать 10 — 15 дней в дополнение к 10 праздничным дням, ведь это не обязательно. Поэтому каждый четвертый работник в США не имеет вообще никакого оплачиваемого отпуска, говорится в исследовании.