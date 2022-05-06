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2 часа назад

Стало известно о дефиците мест в турецких отелях летом

Lenta.ru

Туроператоры предупредили российских путешественников о дефиците мест в ряде отелей Турции в летний период. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей отрасли.

Стало известно о дефиците мест в турецких отелях летом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Стало известно, что заполняемость отелей на Средиземноморском побережье и курортных гостиницах Эгейского моря достигнет 90-95 процентов в предстоящем летнем сезоне. По словам директора по выездному туризму туроператора «Интурист» Исмаила Болюкбаши, этот показатель соответствует допандемийному уровню.

Отмечается, что из-за снятия ковидных ограничений в Турцию значительно увеличился поток европейских туристов, в частности, из Германии, Великобритании, Польши и Нидерландов. Так, в отеле Xanadu Resort в настоящее время отдыхают гости из 31 страны. «Больше всего гостей из России, на них приходится 20 процентов. Прогноз на этот год по загрузке россиянами составляет 25-30 процентов, это чуть ниже обычного объема в 40 процентов», — рассказал генеральный директор курорта Тарык Кыранкая.

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