Стало известно о дефиците мест в турецких отелях летом

Стало известно, что заполняемость отелей на Средиземноморском побережье и курортных гостиницах Эгейского моря достигнет 90-95 процентов в предстоящем летнем сезоне. По словам директора по выездному туризму туроператора «Интурист» Исмаила Болюкбаши, этот показатель соответствует допандемийному уровню.

Отмечается, что из-за снятия ковидных ограничений в Турцию значительно увеличился поток европейских туристов, в частности, из Германии, Великобритании, Польши и Нидерландов. Так, в отеле Xanadu Resort в настоящее время отдыхают гости из 31 страны. «Больше всего гостей из России, на них приходится 20 процентов. Прогноз на этот год по загрузке россиянами составляет 25-30 процентов, это чуть ниже обычного объема в 40 процентов», — рассказал генеральный директор курорта Тарык Кыранкая.