Туристов начнут пускать в Венецию по QR-кодам

Власти итальянской Венеции приняли решение о том, что с 1 июля 2022 года будут пускать туристов только по предварительной регистрации. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на АТОР.

Как отмечает агентство, это связано с тем, что в пасхальные выходные в городе побывало почти 500 тысяч отдыхающих. Итальянские СМИ предупреждают, что с июля желающим посетить Венецию придется заранее регистрироваться на специальной платформе и получать QR-код.

При этом уточняется, что пока что мера будет экспериментальной. При этом с января следующего года для въезда в город придется не только бронировать посещение, но и платить "входной налог" в размере от €3 до €10 (220 — 730 рублей) с человека в зависимости от сезона и дня недели. Освобождение от уплаты налога коснется жителей, работающих в городе, а также туристов, которые остановились в нем переночевать.