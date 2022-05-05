Куда слетать в июне за границу: 5 недорогих стран

Лето на пороге: куда слетать отдохнуть за границу бюджетно и увлекательно.

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Билеты с вылетом из Москвы — будьте внимательны.

Турция

В Турцию из России летают без пересадок. Развлечения найдутся для всей семьи: хотите — нежьтесь в море, хотите — гуляйте по историческим маршрутам.

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Билеты от: 10 005 руб.

Что посмотреть: Стамбул и окрестности, турецкие рынки, древние города Сифе, Фазелис, Эфес, Амос.

Важно: Турция — очень популярный курорт: если покупать билет, то уже сейчас.

Болгария

Черное море, свежие продукты, открытые люди и понятный язык — идеальный вариант для двоих.

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Билеты от: 11 745 руб.

Что посмотреть: Семь Рильских озер, Ротонда Святого Георгия, София, Село Широка-Лыка.

Важно: прямых рейсов из России нет, придется добираться через Турцию или ОАЭ. Для посещения нужен шенген и сертификат о вакцинации (подойдет «Спутник V»).

Беларусь

Бюджетный отдых для тех, кто любит не море и жару, а леса и замки.

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Билеты от: 3286 руб.

Что посмотреть: Мирский замок, Беловежская пуща, Гомель, Гродно и Полоцк.

Важно: можно въехать как по заграничному паспорту, так и по российскому.

Армения

Вина, кухня, храмы и горы — еще одна страна, которой отсутствие выхода к морю совсем не мешает.

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Билеты от: 8030 руб.

Что посмотреть: гора Арарат, Большой Каскад в Ереване, Монастырский комплекс Нораванк.

Важно: можно въехать как по заграничному паспорту, так и по российскому.

Узбекистан

Не самое популярное направление, а зря: разноцветные мечети в орнаментах, рынки и старинные города запомнятся на всю жизнь.

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Билеты от: 8887 руб.

Что посмотреть: Самарканд, рынок «Чорсу», Мечеть Тилла-Шейх, комплекс Шахи Зинда.

Важно: для посещения нужен сертификат о вакцинации (подойдет «Спутник V»).