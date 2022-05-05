Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+17° в 
USD 66.24EUR 70.07
Войти в почту
1 час назад

Туристы забронировали все места в отелях Дербента на летний сезон

Lenta.ruиещё 2

Всем места в отелях дагестанского Дербента забронированы туристами на предстоящий весенне-летний сезон. Об этом сообщает ТАСС.

Туристы забронировали все места в отелях Дербента на лето
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что в городе ожидается значительное увеличение числа путешественников по сравнению с прошлым годом. «Дербент в 2021 году посетили порядка 400 тысяч человек, в этом году мы ожидаем значительный рост. На самолеты огромное количество билетов уже зарезервировано, также в городе забронированы все гостиничные номера на весь туристический сезон», — рассказал руководитель пресс-службы мэрии Дербента Тельман Раджабов.

По его словам, в городе благоустроили шесть исторических районов, открыли новое общественное пространство в продолжение полюбившейся горожанам улицы Мамедбекова.

«На завершающей стадии находятся работы по строительству и созданию самого масштабного мультимедийного фонтана в парке Низами Гянджеви, который также находится вдоль крепостной стены. Еще одна локация появилась в сосновом бору, расположенном рядом с крепостью Нарын-кала, там разворачивается экопарк на территории 60 га. В этом сезоне он будет доступен после благоустройства первых двух этапов»,

— сообщил он.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители