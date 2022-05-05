Туристы забронировали все места в отелях Дербента на лето

Отмечается, что в городе ожидается значительное увеличение числа путешественников по сравнению с прошлым годом. «Дербент в 2021 году посетили порядка 400 тысяч человек, в этом году мы ожидаем значительный рост. На самолеты огромное количество билетов уже зарезервировано, также в городе забронированы все гостиничные номера на весь туристический сезон», — рассказал руководитель пресс-службы мэрии Дербента Тельман Раджабов.