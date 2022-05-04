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2 часа назад

Появилась возможность пожить в знаменитом кабаре за один доллар

Lenta.ru

У туристов и жителей Парижа впервые в истории появилась возможность остановиться на одну ночь в ветряной мельнице над знаменитым кабаре «Мулен Руж». Соответствующее объявление опубликовали на сайте сервиса бронирования жилья Airbnb (в настоящий момент заблокирован для жителей России).

Появилась возможность пожить в знаменитом кабаре за 1$
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Стоимость проживания за одну ночь для двух человек составит всего один доллар (65,93 рубля по нынешнему курсу). Бронирование будет доступно с 17 мая, при этом остановиться в необычном месте можно будет только на одну ночь — 13, 20 или 27 июня.

«Гости смогут заглянуть за бархатные занавески легендарной достопримечательности, включая доступ за кулисы театра. Им удастся оценить традиционную французскую трапезу из трех блюд, получить лучшие места на знаменитое шоу "Феерия Мулен Руж" и заночевать внутри пресловутой ветряной мельницы», — сказано в объявлении. Для того чтобы организовать такое мероприятие, Airbnb сотрудничала с историком Жан-Клодом Йоном — ему потребовался месяц, чтобы вернуть ветряной мельнице изначальный вид.

Мельница была построена в 1889 году. Гостям будут доступны будуар в стиле ар-нуво, гардеробная с винтажными костюмами, различным парфюмом и письмами от поклонников, а также частная терраса с садом на крыше. Здесь есть спальня в нежно-розовых тонах, декорированная цветами. Ее существование до настоящего времени хранилось в тайне. В объявлении потенциальных арендаторов заверяют, что они смогут совершить путешествие во времени и познакомиться с французской столицей искусств и удовольствий.

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