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1 час назад

«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в популярную у россиян страну

Lenta.ru

Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит рейсы в Индию с 5 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление перевозчика.

«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в Индию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«С 5 мая мы возобновляем регулярные рейсы между Москвой и Дели»,

— говорится в сообщении компании. Отмечается, что регулярные полеты в популярную у россиян страну будут осуществляться два раза в неделю.

Ранее «Аэрофлот» объявил о возобновлении рейсов в Турцию с 6 мая. Полеты в Анталью и Стамбул будут выполняться до двух раз в день на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. С 13 мая авиаперевозчик также запланировал запуск регулярных рейсов на Мальдивские острова.

Заграница,Аэрофлот,
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