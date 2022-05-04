Как в Японии празднуют День Зелени

Долгие майские праздники принято отмечать не только в России. В японском календаре существует так называемая Золотая неделя. Во временной отрезок с 29 апреля по 6 мая выпадает сразу несколько праздников и выходных. 29 апреля японцы отмечают День Сёва (или день рождения великого императора Хирохито), 3 мая — День Конституции, 4 мая — День Зелени, 5 мая — Праздник детей. Как правило, работники берут в эти дни дополнительные выходные, и деятельность бизнеса попросту замирает.

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День Зелени (мидори-но хи) отмечают в середине Золотой Недели, 4 мая. С 1985 по 2006 праздник отмечали 29 апреля, в день рождения императора Хирохито. Этот правитель — важная фигура в истории Японии XX века: за 62 года его правления (дольше, чем у любого другого императора) произошла коренная перестройка общества и политики Японии.

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День рождения Хирохито как государственный праздник отмечали 29 апреля вплоть до его смерти в 1989 году. По правилам умершие императоры именуются только посмертным именем: для Хирохито это «Сёва», что значит «просвещенный мир». Однако японцы, при всем уважении к императору, не хотели так называть праздник: после поражения во Второй Мировой войне императорская семья утратила «божественный статус».

Император Сёва (Хирохито). Источник: commons.wikimedia.org

Тогда государственный праздник 29 апреля назвали Днем Зелени: это была возможность почтить память императора, не упоминая его напрямую. Хирохито очень любил живую природу и не упускал возможности полюбоваться деревьями.

В 2007 году праздник решили разделить: 29 апреля остался днем рождения Хирихито, или Днем Сёва, а вот День Зелени перенесли на 4 апреля, который раньше никаким праздником не являлся.

В День Зелени принято общаться с природой и благодарить землю за благословения и дары. Многие японцы выезжают на природу, в лес или парк, высаживают деревья и растения, ухаживают за цветами. Как правило, 4 мая стоит солнечная погода и тепло.

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Официальные цвета празднования — синий и зеленый, что символизирует тесную связь между силами воды и земли.

Золотая неделя и День Зелени также приходятся на время сбора первого урожая зеленого чая, также известного как ичибан-ча. Собранный в это время урожай считается самым вкусным в году.