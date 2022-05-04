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1 час назад

Россиянка пожаловалась на хамство и агрессию гида в Египте

Lenta.ru

Российская туристка, побывавшая на отдыхе в Шарм-эш-Шейхе, пожаловалась на неудачный опыт с экскурсиями от местного гида. Впечатлениями от отпуска в Египте она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

Россиянка пожаловалась на хамство и агрессию гида в Египте
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам читательницы портала, в отеле местный фотограф порекомендовал ей купить экскурсию у своего знакомого гида — девушка призналась, что согласилась на его предложение «на волне позитива». Тем не менее, россиянка разочаровалась в своем решении, назвав организацию программы «ужасной»: так, туристов заставляли долго ждать начала программы в автобусе, а питьевую воду предоставляли только за деньги.

После путешественница решила обратиться к гиду в отеле, однако получила от него «хамство и агрессию» — как рассказала туристка, мужчина, узнав о том, что россиянка уже побывала на экскурсии с другим бюро, отчитал ее, а потом обиделся и игнорировал последующие дни.

Несмотря на проблемы с экскурсиями и реакцию гида, в остальном путешественнице понравился отдых — особенно она отметила ухоженный пляж и территорию отеля, сервис, работу персонала и еду.

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