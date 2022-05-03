Остров, с самым высоким процентом долгожителей

Несмотря на то, что число долгожителей растет с каждым поколением, их рост не одинаков в разных странах. Но на этом острове празднование столетнего юбилея нельзя назвать редким событием. "Рамблер" расскажет об этом месте подробнее.

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Остров Окинава находится в Японии. Но это совсем не та Япония, которую все представляют. Вместо шумного мегаполиса здесь шелестят пальмы, а опоздать на деловую встречу вовсе незазорно. Возможно именно непринужденный образ жизни окинавцев и сделал их лидерами в долголетии. В Окинаве в пять раз больше долгожителей, чем в остальной Японии, и в 100 раз больше, чем на планете Земля.

Многие исследователи также считают, что долголетие на этом острове связано с местной кухней, которая позиционируется как полезная для здоровья и продлевающая жизнь. Окинавская кухня включает в себя продукты с низким содержанием жиров и соли: фрукты, овощи, тофу, бобовые, водоросли и многое другое. Их кухня также славится пурпурным картофелем, который еще называют окинавским сладким картофелем. Поэтому в Японии все больше и больше открывается кафе и ресторанов не с традиционными японскими блюдами, а с окинавскими.

У окинавцев также есть особая культура питания. Они считают, что голодание вредно для здоровья, поэтому они предпочитают сытно наедаться, но не переедать. У них даже есть выражение "хачи бу", которое означает "наесться на восемь десятых". Такое правило позволяет почувствовать себя сытым, но при этом не дать желудку растянуться и требовать с каждым приемом пищи все больше еды.

Местные жители также уверяют, что их долголетие вовсе не связано с генетическим фактором, все дело в правильном питании, активном образе жизни, самодостаточности и духовности.