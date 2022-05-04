Россияне массово перестали отдыхать на турецких курортах

Отечественные туристы массово перестали отдыхать на курортах Турции на фоне геополитического кризиса, сложившегося из-за ситуации на Украине. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По данным министерства культуры и туризма Турции, в марте текущего года в страну прибыло на 48 процентов меньше россиян, чем в этом же месяце в 2021 году. Также более чем в два раза снизилась доля России в общем турпотоке в Турцию — с 24,2 до 10,9 процента.

По результатам первого весеннего месяца Россия впервые за многие годы не вошла в топ-3 въездных рынков Турции. На первом месте оказался Иран (274,8 тысячи туристов), на втором — Германия (187,1 тысячи), третье место заняла Болгария (169,6 тысячи), Россия опустилась на четвертое место (114,3 тысячи).