Сколько стоит слетать на чартере из Еревана в Грецию

Для тех, кто хочет в Грецию, появился новый вариант сложносочиненного перелета: из Еревана, столицы Армении, в Салоники летом полетит чартер авиакомпании Aegean Airlines, а в Ираклион – Georgian Airlines.

Фото: TourDom TourDom

В Салоники самолет будет вылетать в 4:10 утра по местному времени в следующие дни: 24 июня, а далее с 5 июля по 30 августа – по вторникам и пятницам. Обратные рейсы запланированы на 23 июля, а с 4 июля по 29 августа – по понедельникам и четвергам. Цены на билеты в одну сторону из Еревана в Салоники начинаются от 180 евро (здесь и далее – за билет для взрослого пассажира, детские чуть дешевле), в стоимость включено одно место багажа. Кресло на обратном рейсе обойдется в 150 евро, но только 25 июня, а позже – от 180 до 260 евро. Билеты туда-обратно стоят дешевле – от 420 до 450 евро. Есть и специальные пакетные предложения: из Салоников в Ереван туда и обратно за билет и два включенных места багажа просят от 340 до 360 евро. Стоимость билетов бизнес-класса – 480 евро в одну сторону и 850 евро туда-обратно. Дополнительно за каждый билет придется доплатить сервисный сбор: 15 евро для пассажиров экономкласса и 20 евро – для бизнеса.

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Борты Georgian Airlines будут летать из Еревана в Ираклион 1, 13 и 22 июля, 3, 12 и 24 августа, 2 сентября в 4:30 утра, в обратную сторону по тем же числам в 7:15 утра. Билеты продаются только туда-обратно за фиксированную цену в 430 евро, бизнес-класс обойдется в 850 евро плюс сервисный сбор. В цене одно место багажа.

Билеты можно забронировать в том числе в греческом агентстве Elite Prime, представители которого рассказали редакции TourDom.ru, что эти чартерные рейсы изначально предназначаются для туристов из Армении, рейсы организует агентство Hot Tours Armenia, но билеты дают и для свободной продажи через агентов. К этим билетам можно подобрать стыковки (но не трансферные – багаж придется получить и сдать его снова в Ереване) из Москвы, Самары, Екатеринбурга, Минеральных Вод и Сочи.

Ранее туроператоры сообщали, что российские туристы, несмотря на отсутствие прямых рейсов в Грецию, все равно находят способы туда добраться, но главная проблема – нет удобных вариантов перелетов. Сейчас через Армению можно добраться только с дополнительной стыковкой в Афинах. Например, на 24 июня перелет в одну сторону теми же Aegean Airlines стоит 18 920 руб. (254 евро) со включенным местом багажа. Та же авиакомпания предлагает перелеты и в Ираклион по аналогичному маршруту: к примеру, 1 июля есть вариант с вылетом из Еревана в 4:50 и трехчасовой пересадкой в Афинах за 21 741 руб. (292 евро). Чартерный рейс обойдется дешевле на несколько тысяч и займет меньше времени.

За прямой перелет из Москвы в Ереван с багажом потребуется доплатить от 8801 руб. (118 евро), регулярно летают Armenia Aircompany и FlyOne Armenia. Итого за перелет из Москвы в Салоники, если использовать при этом чартерный перелет Aegean, придется отдать чуть больше 300 евро, а регулярным перелетом через Афины – в районе 350 евро.