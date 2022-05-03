Верблюжьи бои и танцующие монахи: причудливые праздники Турции

Турция — это не только отдых по системе «все включено» и воздушные шары Каппадокии. «Рамблер» вспомнил интересные фестивали, которые можно посмотреть. Кроме государственных и религиозных торжеств в Турции пышно отмечают и народные праздники.

Фото: legion-media.ru legion-media.ru

Фестиваль верблюжьих боев

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Праздник проводится в третье воскресенье января в Сельчуке, расположенном на крайнем западе Турции, в 75 км от Измира. Поблизости находятся руины античного Эфеса. Впрочем, бои проходят на территории всего Эгейского района вплоть до марта, потому что именно в это время у верблюдов проходит брачный сезон, и самцы становятся особенно агрессивными. Однако фестиваль в Сельчуке получил наибольшую популярность.

Верблюдов привозят в город из самых разных мест, от Антальи до Чанаккале. В боях принимают участие самцы, достигшие семилетнего возраста, рожденные от двугорбого отца и одногорбой матери. Накануне устраивают парад верблюдов, представляя их горожанам и гостям. Украшенные бусами, плетеными подвесками, флагами, колокольчиками и яркими тканями, бойцы проходят по улицам города в сопровождении хозяев. Шествие сопровождают звуки зурны и давула, национальных музыкальных инструментов.

На следующий день болельщики и участники собираются на ипподроме Эфеса. Для того, чтобы разжечь боевой азарт, перед началом состязаний верблюдам показывают молоденькую самку. Схватки верблюдов — это серьезное испытание для животных, поэтому для минимизации травм на животных надевают намордники, ведь животные активно кусают друг друга. Если бой становится слишком жарким, хозяин, который беспокоится за свое животное, может его остановить, бросив веревку. Выручка от продажи билетов отправляется в благотворительные фонды.

В перерывах между раундами гости фестиваля могут купить сувениры и перекусить местными шашлыками и колбасами, которые готовят на открытых жаровнях. Зная о наплыве туристов, каждый ресторан старается организовать свою развлекательную программу с танцами и представлениями.

Хыдырлез

Праздник весны, который отмечают не только турки, но и гагаузы, крымские татары и балканские народы, в том числе и местные цыгане. Торжества проходят с пятого на шестое мая. Праздник связан с двумя пророками, Хидром и Ильясом, которые будто бы встречаются в этот день. Эта встреча знаменует начало летнего периода.

Что касается исторической подоплеки, то в этот день обычно заключались договоры с пастухами и начинался перегон скота на летние пастбища. Хидр обычно отождествляется со святым Георгием и считается покровителем скота, а Ильяс отвечает за источники. В народной традиции они порой превращаются в одного персонажа, дарителя благ и защитника тружеников.

Некоторые люди перед праздником держат трехдневный пост. Дождь, который идет шестого мая, считается доброй приметой — в народе верят, что Хидр и Ильяс плачут от радости, когда видят друг друга. Но если дождя нет, тогда читают специальную молитву.

Праздник до сих пор отмечают по всей Анатолии, обычно в рощах на берегу озер или рек. Накануне торжества хозяйки устраивают генеральную уборку и украшают дом, а на праздник обязательно подают молодого барашка, чье мясо считается целебным, а также свежие овощи нового урожая и традиционные сладости.

Девушки на выданье и уже помолвленные невесты надевают яркие наряды с цветочным рисунком, часто всех оттенков красного. Считается, что из трав, собранных шестого мая, можно приготовить отвар, который исцелит любую болезнь. Кроме того, омовение в нем в течение сорока дней может омолодить. Также в этот день принято обнимать деревья, чтобы обрести здоровье, и загадывать желания. Заветные слова можно написать клочке бумаги и повесить послание на ветке, привязав красную нитку, ленту или лоскут ткани. Также можно бросить бумагу в воду.

Обязательный элемент праздника — зажигание костров. Сначала через огонь прыгают парни, а потом, когда пламя понемногу спадает, девушки и дети. В народе верят, что в ночь перед праздником Хидр посещает землю и прикасается к вещам, которые становятся счастливыми талисманами. Поэтому до сих пор существует обычай оставлять открытыми коробки с едой и кошельки, чтобы их благословил Хидр.

Также бытует обычай оставлять на пороге кувшин с молоком. Если утром молоко станет йогуртом, то это признак того, что в доме будет царить изобилие. Также существовало гадание на стеблях зеленого лука. К одному надо привязать белую нитку, к другому черную. Утром нужно сравнивать длину стеблей. Если подрос тот, что был с белой ниткой, то год будет счастливым, если же наоборот, то будет много испытаний.

Фестиваль Кадырга

Этот праздник очень популярен в Турции, а вот туристы часто ничего о нем не знают. А зря. Ведь он раскрывает страну совершенно с другой стороны. Здесь можно увидеть малоизвестные традиции турецкого севера и народов, издавна населяющих турецкое Причерноморье.

Фестиваль отмечается в третью пятницу июля и длится три дня. Он проходит на плато Кадырга (отсюда и название), изумительно красивой равнине, окаймленной лесистыми горами. Долина расположена недалеко от города Тонья, куда можно добраться из Трабзона, где расположен международный аэропорт.

Исторически праздник отмечал время перемещения баранов на высокогорные пастбища. На равнине собираются тысячи людей, которые одеваются в красочные национальные костюмы. Три дня участники фестиваля веселятся, играют и танцуют под звуки барабанов, свирели и кеманчи — музыкального инструмента, напоминающего лютню. Также в это время дают концерты турецкие коллективы, исполняющие старинную и современную музыку. Кроме того, это лучшее место, чтобы познакомиться с национальной кухней этого загадочного региона.

Согласно древнейшей традиции, на эти три дня прекращались все войны и раздоры между различными племенами, жившими в этом районе. Поэтому сейчас фестиваль считается еще и праздником мира.

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Фестиваль в Конье

Это торжество ежегодно проходит в Конье с 7 по 17 декабря. Фестиваль посвящен Джалаладдину Руми, поэту, философу и основателю суфизма, который скончался в Конье. А сам город — древний центра неортодоксального ислама в Турции.

Отличительная особенность — вращающиеся дервиши. Последователи суфизма верят, что достичь единения с Богом можно с помощью ритуальных танцев. Таким образам, эти танцы сродни медитации. Движения символизируют вращение планет и отражают три этапа создания мира Аллахом. Первый тур рассказывает о сотворении светил, второй — растений, а третий — всех одушевленных существ.