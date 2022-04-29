Россиянам раскрыли способ попасть на курорт богачей

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли соотечественникам способ оплатить разрешение на въезд на Сейшелы в условиях санкций. Об этом сообщается на сайте организации.

Желающим попасть на любимый курорт богачей россиянам необходимо самостоятельно заполнить онлайн-заявку для получения платного медицинского разрешения на въезд. При этом отмечается, что оплатить документ у путешественников не получится, поскольку две крупнейшие международные платежные системы, Visa и Mastercard, перестали обслуживать отечественные карты.

В сложившейся ситуации посольство России на островах объяснило туристам порядок действий. В первую очередь необходимо загрузить в систему всю необходимую информацию, включая данные банковской карты. Если платеж не пройдет и появится сообщение об ошибке, заявка все равно загрузится в систему.

Несмотря на то, что деньги за оформление не спишутся, пользователю придет на электронную почту QR-код и сообщение о том, что заявка одобрена. По прилете россияне смогут оплатить разрешение на въезд в аэропорту наличными.

В апреле сообщалось, что авиакомпания Qatar Airways снизила цены на зарубежные перелеты на майские праздники. Выгоднее всего отправиться на отдых с перевозчиком на Мальдивы, Сейшелы и в Таиланд. Так, перелет на Мальдивы в обе стороны обойдется одному туристу в 100 тысяч рублей, на Пхукет — в 108 тысяч рублей, на Сейшелы — в 126 тысяч рублей.