Куда можно отправиться на майские праздники

Business FM попыталась найти россиян, которые получили визу и решили полететь на праздники в Европу. Но таких в нынешней ситуации оказалось немного. Впрочем, есть и другие страны для отдыха за границей. Вот как собираются провести майские праздники слушатели Business FM:

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Директор по грузовым авиаперевозкам компании «Макс Флай» Владислав Волжанин летит в Сиде:

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«Мы решили снова брать Турцию, там отдыхали в прошлом году, нашли очень хороший отель. Летим мы на семь дней. Больше всего подорожал перелет. Один только перелет на двоих сейчас составляет около 100-110 тысяч рублей. Это на чартерном рейсе Red Wings, который вылетает из «Жуковского» и прилетает в Анталию. Отель выходит в половину суммы от всего тура. За двоих мы заплатили 206 тысяч рублей. У нас Ultra All Inclusive, плюс у нас улучшенные номера с прямым выходом в бассейн. То есть если бы это был обычный номер с видом даже не на море, он бы стоил около 170 тысяч рублей. Этот отель уже выше средней ценовой категории. Там есть туры на двоих и за 80 тысяч рублей Но меня это смущает, я не понимаю, как тогда рейс на двоих может стоить 100 тысяч рублей. Мы постоянно отдыхали в Анталье, а сейчас едем в Сиде — город исследовать»

Глава компании «Верещагин и партнеры» Анатолий Верещагин летит на Кипр, у него там недвижимость:

«Перелет вырос в цене драматически. Если раньше, условно, особенно если покупаешь за полгода или за восемь месяцев билет, можно было уложиться в 20 тысяч рублей, если покупаешь впритык, за два месяца, например, — сумма могла быть 40-50 тысяч. Сейчас улететь туда-обратно меньше чем за тысячу евро невозможно. Слава богу, курс упал, и эта сумма сейчас не кажется такой драматической, но поскольку мы покупали не сейчас, а несколько раньше, конечно, разница составляет раза два. Если раньше ты летел прямым рейсом, то сейчас это либо одна, либо две пересадки, и по факту это занимает почти целый день. Туда летим через Бахрейн с достаточно длинной стыковкой, и мы, скорее всего, переночуем в отеле для транзитных пассажиров. Обратно — через Сербию, полет тут намного быстрее, по крайней мере по расписанию».

Москвич Вадим Козлов летит в Таиланд:

— По ощущениям — дешевле. Сейчас можно улететь за 150 тысяч туда-обратно, а раньше «Аэрофлот», насколько я помню, 160 тысяч стоил, в ноябре 2021 года. Гостиница четыре «звезды», без еды — 1800 рублей в день.

— Это на двоих?

— Да, на двоих. Из-за того, что сейчас там туристов очень мало, хорошие цены. Отдыхают сейчас там знакомые, уже пятый месяц, из первых рук узнаем про цены. План такой: гулять, валяться на пляже, есть экзотические фрукты — в общем отдыхать от всего происходящего.

Ректор корпоративного университета торгово-промышленной палаты Анна Палагина летит в Узбекистан:

«Мы едем в Ташкент, летим самолетом Red Wings и им же возвращаемся из Ташкента 10 мая. мы будем три дня находился в Ташкенте, потом поедем в Самарканд. Билеты получились 93 тысячи рублей на двоих в оба конца. Гостиницу в Ташкенте нам бронировали наши таджикские друзья — хорошие «четверки» с национальным колоритом на три дня нам обойдутся в 150 долларов, это 50-60 долларов в день на человека, с завтраком. Дальше у нас билеты на скоростной поезд в Самарканд, недорогие, но надо брать заранее, на сайте мы за рубли купили. В Самарканде дальше индивидуальное автомобильное сопровождение. Самарканд — два дня с ночевкой, потом Бухара — два дня с ночевкой. Шесть дней мы перемещаемся с гидом, у нас получается с ночевкой по 600 долларов на человека. Предлагают в Самарканде место погребения Тимура, площадь Регистан, мечеть Биби-Ханум, комплекс Шахи-Зинда, обсерваторию, востоный базар. В Бухаре — летняя резиденция бухарского эмира, посещение мавзолея Саманидов, ряд мечетей, цитадель Арк — город в городе».