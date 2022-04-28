Как живут в самом узком городе мира

В китайской провинции Юньнань, вдоль реки Наньси протянулся город под названием Яньцзинь (что в переводе означает «соленый брод»), который считается самым узким в мире. О том, почему Яньцзинь не растет вширь, и как живут люди в этом удивительном городе, читайте в материале «Рамблера».

Фото: legion-media.ru legion-media.ru

Разрастаться вширь у Яньцзиня нет совершенно никакой возможности. Дело в том, что город расположен вдоль ущелья Тибетского нагорья и встроен прямо в скалы. Самая широкая часть города составляет 300 метров, а в самом узком месте Яньцзинь достигает всего 30 метров.

В этом городе нет широких площадей, главных улиц и больших дорог: для них попросту нет места. Но назвать Яньцзинь никому не нужным местом нельзя: здесь проходит железная дорога, которая соединяет Китай с Вьетнамом и единственная автомобильная трасса. Для того, чтобы их проложить, потребовалось возводить мосты и пробивать туннели в скалах.

Откровенно говоря, жить в городе весьма опасно. Это обусловлено, прежде всего, природными факторами. Дома, которые расположены ближе к воде, ставят на высокие сваи, чтобы во время наводнений река не снесла постройки. Те же здания, которые расположились ближе всего к скалам, тщательно укрепляют, чтобы избежать разрушений в случае оползней или падения камней.

В городе проживает около полумиллиона человек и они, как это ни странно, несмотря на все неудобства и тяготы проживания в городе, покидать это место не планируют. Поэтому город продолжает расти в длину.