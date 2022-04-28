Чем заняться туристу из России на мексиканском курорте для богачей

Отдых в Мексике у большинства россиян ассоциируется с разрекламированными курортами Канкун или Тулум. Однако это далеко не единственные места на побережье, на которые стоит обратить внимание. Прекрасная альтернатива мейнстриму — штат Баха-Калифорния. Здесь есть и пляжи с белым песком, и старые добрые ковбои, и знаменитые на весь мир бары, и даже райские лагуны с серыми китами. О том, как провести отпуск в этой части Мексики, «Ленте.ру» рассказал репортер Игорь Ротарь.

Мексиканская Камчатка

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«Изучать Мексику по Баха-Калифорнии приблизительно то же самое, что изучать Россию по Камчатке», — сказал мне как-то знакомый американец. Тем не менее эта часть республики тоже достойна внимания. И вот почему.

Баха-Калифорния, или Нижняя Калифорния — это одноименный полуостров, который, в отличие от американского штата, по-прежнему принадлежит Мексике и представляет собой совершенно особый регион страны. На контрасте с криминальной Мексикой в этих местах (за исключением приграничных городов) почти нет преступности, а влияние США чувствуется сильнее, чем где-либо в стране. То есть, если говорить простыми словами, это своеобразная демоверсия Мексики, более безопасная и комфортная.

Для знакомства с полуостровом можно поселиться на юге, вблизи самого знаменитого местного курорта Кабо-Сан-Лукаса. Жить в этом городе довольно дорого (отель обходится минимум в сто долларов за ночь, а обед стоит около 30 долларов), а главное — еще и скучно. Поэтому те, кто ищет приключений и хочет сэкономить, могут пойти другим путем — снять всего за 350 долларов в месяц жилье у четы американских пенсионеров в небольшой горной деревушке с романтичным названием Сантьяго.

Живописное море Кортеса (залив в Тихом океане) расположено всего в 15 километрах от нее, а до Кабо-Сан-Лукаса из Сантьяго — час езды на машине. Поскольку деревушка образовалась благодаря основанию здесь католической миссии, она скорее напоминает город. В ней есть площадь с несколькими колониальными зданиями и даже зоопарк. Вообще таких полусонных городков, основанных испанскими монахами, довольно много в мексиканской Калифорнии. Они все похожи: чудный костел, а рядом залитая солнцем площадь с играющими детьми и отдыхающими стариками в сомбреро.

В целом местные жители крайне добродушны и приветливы. Пышные женщины, которые, как правило, передвигаются очень лениво в сопровождении толпы ребятишек, много смеются, а порой от переизбытка чувств даже начинают петь и пританцовывать. Их мужья, в свою очередь, неизменно ходят в сомбреро и любят налегать на спиртное. Ездить за рулем подшофе здесь считается абсолютной нормой. Хозяин гостиницы даже как-то завязал со мной разговор о вероломстве и наглости полицейских в крупных городах:

— Игорь, там все не так, как у нас. Будь там очень осторожен. Вот будешь, например, ехать за рулем с бутылочкой пива в руке, а подлый полицейский остановит и выпишет штраф. Ну, ты представляешь, какие сволочи!

Неудивительно, что при таком размеренном темпе жизни любимое занятие местных — пикники на природе. Едят и пьют мексиканцы непременно под очень громкую и зачастую безвкусную местную музыку.

На Диком Западе

Сразу же за Сантьяго начинается край мексиканских ковбоев (по-испански «вакерос»). Среди холмов разбросаны их одинокие ранчо. В этих домах нет постоянного электричества (используются солнечные батареи), водопровода, мобильной связи и телевидения. Большой мир с его роскошью отсюда кажется почти нереальным. Здесь живут натуральным хозяйством: козы, коровы, мулы. Казалось бы, такая жизнь скучна, но вакерос отнюдь не унывают. Они очень любят праздники и отмечают День матери, ребенка, отца и многое другое, так что фиеста устраивается в среднем раз в месяц.

В честь каждого масштабного события обязательно режут корову и несколько коз. Кроме того, любят устраивать различные конкурсы: от собирания разбросанных конфет до бега на руках. Ковбои участвуют в этих соревнованиях с детским азартом. Завершается праздник непременными зажигательными танцами.

Интересно, что первые ковбои появились в Мексике, а не в США. Янки лишь скопировали стиль жизни вакерос, слегка разбавив его английской спецификой.

Но рядом со мной были не только ковбои. Здесь очень много американцев и канадцев, купивших в окрестных деревнях дома и живущих в них как на подмосковных дачах. Есть тут даже и небольшая община американских йогов.

Кстати, обилие ковбоев и американцев в одной местности вызывало у меня ассоциации с техасской серией рассказов О. Генри. В ней он описывал край мужественных людей, живущих в мире особого синтеза американской и мексиканской культуры, где любой человек свободно говорит как по-английски, так и по-испански.

Правда, сегодня в Северной Мексике по-английски говорят в основном американские экспаты, мексиканцы английского практически не знают. Это при том, что едва ли не каждый четвертый житель страны работал в США.

Выпить и закусить

Если говорить о еде, стоит отметить, что здесь это отдельное удовольствие. Пускай я стараюсь не есть мясо, но удержаться от пищи мексиканских ковбоев — сушеного мяса cecina — мне удавалось далеко не всегда. В США оно называется джерки и считается едой американских переселенцев, однако на самом деле это мексиканское ноу-хау. Другое традиционное блюдо вакерос носит необычное название — бифштекс «жителя ранчо», но если заказать его в местном заведении, то постояльцу принесут обычный густой суп.

Обязательно стоит попробовать и тамале — блюдо местных индейцев. Это что-то вроде пирожка из кукурузной муки, приготовленного на пару. По легенде, именно это яство гостеприимные индейцы предлагали попробовать прибывшим в Мексику конкистадорам.

Кроме того, каждому туристу просто необходимо попробовать такую экзотику, как салат из кактуса. Впрочем, для самих мексиканцев кактус — очень распространенная пища, из него делают даже лепешки.

Здесь также очень вкусны и многочисленные морские гады, которые можно купить у рыбаков. Например, если арендовать квартиру или домик с кухней, можно самостоятельно варить осьминогов с омарами в белом вине. Правда, дешевым это удовольствие не назовешь — такой обед, хоть и не в ресторане, обойдется примерно в 10 долларов. Но в заведениях блюда из морепродуктов стоят еще дороже — около 20 долларов.

Где-то за пять долларов можно купить порцию другого оригинального и очень вкусного блюда — севиче. Изначально его родиной считается Перу, но сегодня оно распространено во всей Латинской Америке, в том числе Мексике. Севиче представляет собой мелко нарезанную сырую рыбу или маринованную в соке лайма.

Всем известно, что традиционный напиток мексиканцев — текила. Однако, в отличие от России, здесь не принято делать каемку из соли с ломтиком лимона по краям рюмки. Когда я спросил об этом в каком-то баре, на меня посмотрели, как на идиота, и дали солонку и ломтик лимона. Местные закусывают текилу лимоном с солью скорее от бедности, как, например, русский крестьянин закусывал водку огурцом.

Вообще в Москве принято создавать странные мифы вокруг текилы. Так, в одном московском мексиканском ресторане была специальная стена, о которую, выпив текилу, нужно было разбить рюмку. Считалось, что это такой мексиканский способ борьбы со стрессом. Увы, как выяснилось, в Мексике об этом ритуале ничего не знают.

К истокам

Пожив какое-то время в курортных условиях, сам невольно начинаешь жить в очень размеренном темпе — встаешь часов в одиннадцать, неспешно едешь на пляж, вкусно обедаешь, лениво плаваешь в маске среди больших причудливых разноцветных рыб, а затем возвращаешься домой.

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Чтобы как-то разнообразить такой распорядок, можно отправиться к термальным источникам Эль Чорро в горах. Благо, здесь это очень популярный вид отдыха. Туда ведет проселочная узкая дорога, на которой не могут разъехаться даже две машины. А главная опасность — сбить корову или лошадь, зато все риски с лихвой компенсируют кактусово-пальмовые пейзажи вокруг.

Источники представляют ниши с термальной водой, температура которой достигает примерно 70 градусов. В них хорошо лежать, наблюдая за полетом орлов. Но особенное наслаждение — приезжать сюда ночью и париться, любуясь звездами.

Если надоест париться в источниках, можно перебираться в запруды на горных речках. Они вызывают ассоциации с рекой Сейм на Украине или русским Хопером в жаркий июль. Все очень похоже, но есть и различия. Во-первых, пальмы и кактусы. Во-вторых, сидеть в воде нелегко: атакуют (щекочут) рыбки. Правда, это можно считать своеобразным тайским массажем.

Приобщение к цивилизации

Тем же, кто на дух не переносит деревенскую жизнь, придется по нраву Кабо-Сан-Лукас — самый роскошный курорт мексиканской Калифорнии, о котором уже упоминалось выше. Он расположен на крайней южной точке полуострова Калифорния, где встречаются воды Тихого океана и море Кортеса.

Сам курорт представляет собой непрерывную цепочку ресторанов с «остроумными» надписями на английском: «Жизнь слишком коротка, чтобы есть обычную пищу», «Мой дом — твой дом, но моя жена — не твоя жена». Из мексиканцев здесь одна обслуга, а так только толпы пузатеньких гринго.

Кабо-Сан-Лукас неспроста называют самым модным курортным городом страны — еще в 1970 годах место славилось среди голливудской элиты. Сегодня же здесь отдыхают все подряд, поэтому на пляже можно часто наблюдать не только знаменитостей, но и простых студентов, приехавших в Мексику прожигать молодость.

Чтобы подробно изучить все достопримечательности города, лучше прогуливаться по нему пешком или арендовать в аэропорту автомобиль. Кроме того, приезжие любят пользоваться так называемым водным такси — так можно добраться до лучших пляжей и уютных бухточек полуострова.

Еще один важный неочевидный лайфхак — не стоит останавливаться в отелях «все включено». Во многих других курортных странах вроде Турции и Египта это экономный вариант отдыха, но в Кабо-Сан-Лукасе эта схема не работает. Дело в том, что местные гостиницы платят высокие налоги, которые, конечно же, включены в стоимость проживания для туристов. Поэтому зачастую обедать гораздо выгоднее за пределами резортов.

Но если отбросить за скобки дороговизну и пафос курорта, здесь действительно можно отлично отдохнуть. Отправиться в круиз по Калифорнийскому заливу, пропустить пару рюмок в знаменитом клубе Coco Bongo, покататься на верблюдах в заповеднике Desert Park, встретить закат на пляже для влюбленных и предаться энергичным пляскам в одном из местных баров.