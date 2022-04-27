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49 минут назад

Названа оптимальная стоимость туров в Израиль

Lenta.ru

Недельный тур в Иерусалим обойдется от 91,2 тысячи рублей на человека. Оптимальную стоимость путешествий в Израиль назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Названа оптимальная стоимость туров в Израиль
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперты обратили внимание на то, что с 1 июня у российского туроператора «Русский Экспресс» стартует блочная полетная программа в Тель-Авив на регулярных прямых рейсах израильской авиакомпании El Al. Благодаря этому пакетные туры продаются с фиксированной ценой авиабилета, не зависящего от колебаний спроса.

Так, стоимость путешествия в Тель-Авив с вылетом 1 июня на семь ночей и размещением в четырехзвездочном отеле на полупансионе и перелетом составит от 123 тысяч рублей на человека. Аналогичная путевка в Нетанию выйдет дешевле — от 110,3 тысячи рублей. За поездку на Мертвое море на тех же условиях придется заплатить от 152,9 тысячи рублей (питание «полный пансион»).

«Наконец, недельный тур в Иерусалим будет стоить от 91,2 тысячи рублей с человека (вылет 1 июня, проживание семь ночей в отеле категории "четыре звезды", питание "полупансион")»,

— назвали самое выгодное предложение в АТОР.

Заграница,Ассоциация туроператоров России,
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