Куда поедут русские туристы в мае

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые популярные у соотечественников зарубежные направления для отдыха на майские праздники. Об этом сообщается на сайте организации.

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Так, наиболее востребованной для путешествий страной в мае стала Турция — туда приобретается около 38 процентов всех путевок за границу. Стоимость семидневного отдыха на курортах республики начинается от 70 тысяч рублей с человека.

Вторым и третьим по популярности направлениями оказались ОАЭ — там двое россиян могут неделю провести отпуск за 230 тысяч рублей. Третью строчку заняла Абхазия, стоимость туров в которую стартует от 60 тысяч рублей.