Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+7° в 
USD 72.71EUR 76.67
Войти в почту
2 часа назад

Куда поедут русские туристы в мае

Lenta.ru

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые популярные у соотечественников зарубежные направления для отдыха на майские праздники. Об этом сообщается на сайте организации.

Куда поедут русские туристы в мае
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, наиболее востребованной для путешествий страной в мае стала Турция — туда приобретается около 38 процентов всех путевок за границу. Стоимость семидневного отдыха на курортах республики начинается от 70 тысяч рублей с человека.

Вторым и третьим по популярности направлениями оказались ОАЭ — там двое россиян могут неделю провести отпуск за 230 тысяч рублей. Третью строчку заняла Абхазия, стоимость туров в которую стартует от 60 тысяч рублей.

В топ-5 также вошли Египет, куда средняя цена путевки на майские праздники — около 170 тысяч рублей на двоих, и Мальдивы. Отдых на экзотических островах обойдется двоим туристам минимум в 130 тысяч рублей.

Заграница,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители