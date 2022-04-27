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1 час назад

«Ниже, чем в Крыму»: россиянка описала цены в Турции

Lenta.ru

Российская туристка побывала в Турции и рассказала о ценах на местных рынках, в кафе и ресторанах. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Яндекс.Дзен».

«Ниже, чем в Крыму»: россиянка описала цены в Турции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, путешественница описала стоимость товаров и услуг фразой «ниже, чем Крыму». По словам автора, несмотря на изменения в курсе валют, в Турции по-прежнему можно бюджетно отдохнуть.

Например, снять маленькую студию в районе Бейоглу можно от 25 евро (около 1,9 тысячи рублей) в сутки. Сытное блюдо в дешевом уличном кафе обойдется примерно в 270 рублей, ужин для двоих в «приличном» ресторане — в 900 рублей.

Также блогерша приятно удивилась ценам на проезд в общественном транспорте. Абонемент на 10 поездок на автобус, метро и паром можно купить за 88 лир (около 450 рублей).

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