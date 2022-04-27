Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+9° в 
USD 72.71EUR 76.67
Войти в почту
3 часа назад

Россиянка рассказала об отдыхе на Шри-Ланке в разгар кризиса

Lenta.ru

Посетившая Шри-Ланку россиянка рассказала об особенностях отдыха на острове после объявления дефолта. Наблюдения девушки опубликовал портал «Тонкости туризма».

Россиянка рассказала об отдыхе на Шри-Ланке в разгар кризиса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как заявила путешественница, туроператоры продолжают продавать путевки в страну несмотря на разгар экономического кризиса. По ее словам, туры на Шри-Ланку в настоящее время относительно недорогие, значительно дешевле многих популярных пляжным направлений.

Так, читательница портала заплатила за тур на восемь дней 226 тысяч рублей. В стоимость вошли авиабилеты с пересадкой в Дубае и проживание в четырехзвездочном отеле «все включено».

Одним из главных достоинств гостиницы туристка назвала пляж, откуда можно понаблюдать за черепахами — однако из-за этого побережье облюбовали постояльцы соседних отелей.

«Буквально толпы, которые занимали последние места на пляже и под завязку заполняли бассейн»,

— описала она происходящее.

За пределы гостиницы автор почти не выходила из-за не очень спокойной обстановки в городах. По ее словам, в стране проходят не всегда мирные митинги, а также есть проблемы с бензином. Из-за этого очереди на заправках могут достигать нескольких километров.

«Брать машину в аренду тоже не советую»,

— подчеркнула девушка.

Кроме того, она призвала внимательно смотреть на ценники в ресторанах и в экскурсионных бюро, так как продавцы всегда добавляют к стоимости лишние 10 процентов, ссылаясь на налоги.

«Обязательно приеду в эту страну еще раз, когда тут немного улягутся политические страсти. Очень хочется прогуляться по городам и увидеть настоящую жизнь местных людей, а не просто лежать на пляже»,

— резюмировала россиянка.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители