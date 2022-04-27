Россиянка рассказала об отдыхе на Шри-Ланке в разгар кризиса

Посетившая Шри-Ланку россиянка рассказала об особенностях отдыха на острове после объявления дефолта. Наблюдения девушки опубликовал портал «Тонкости туризма».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Как заявила путешественница, туроператоры продолжают продавать путевки в страну несмотря на разгар экономического кризиса. По ее словам, туры на Шри-Ланку в настоящее время относительно недорогие, значительно дешевле многих популярных пляжным направлений.

Так, читательница портала заплатила за тур на восемь дней 226 тысяч рублей. В стоимость вошли авиабилеты с пересадкой в Дубае и проживание в четырехзвездочном отеле «все включено».

Одним из главных достоинств гостиницы туристка назвала пляж, откуда можно понаблюдать за черепахами — однако из-за этого побережье облюбовали постояльцы соседних отелей.

«Буквально толпы, которые занимали последние места на пляже и под завязку заполняли бассейн»,

— описала она происходящее.

За пределы гостиницы автор почти не выходила из-за не очень спокойной обстановки в городах. По ее словам, в стране проходят не всегда мирные митинги, а также есть проблемы с бензином. Из-за этого очереди на заправках могут достигать нескольких километров.

«Брать машину в аренду тоже не советую»,

— подчеркнула девушка.

Кроме того, она призвала внимательно смотреть на ценники в ресторанах и в экскурсионных бюро, так как продавцы всегда добавляют к стоимости лишние 10 процентов, ссылаясь на налоги.

«Обязательно приеду в эту страну еще раз, когда тут немного улягутся политические страсти. Очень хочется прогуляться по городам и увидеть настоящую жизнь местных людей, а не просто лежать на пляже»,