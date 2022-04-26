Власти Турции отменили обязательное ношение масок в помещениях

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил об отмене обязательного ношения масок в помещениях.
Отмечается, что часть ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции, остается в силе.
– Полностью устранено обязательство по ношении масок в закрытых помещениях, – заявил президент Турции.
Президент Турции отметил, что использование защитных средств только в общественном транспорте и медицинских учреждениях будет продолжаться еще некоторое время. Это ограничение отменят, когда число случаев заражения упадет ниже 1000 в сутки, пишут журналисты РИА "Новости".