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9 минут назад

Власти Турции отменили обязательное ношение масок в помещениях

Vse42.ru

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил об отмене обязательного ношения масок в помещениях.

Власти Турции отменили обязательное ношение масок в помещениях
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Отмечается, что часть ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции, остается в силе.

– Полностью устранено обязательство по ношении масок в закрытых помещениях, – заявил президент Турции.

Президент Турции отметил, что использование защитных средств только в общественном транспорте и медицинских учреждениях будет продолжаться еще некоторое время. Это ограничение отменят, когда число случаев заражения упадет ниже 1000 в сутки, пишут журналисты РИА "Новости".

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