Пять необычных, но хороших ресторанов на Мальдивах

Предлагаем вам подборку совершенно разных по стилю и подходу к меню ресторана на Мальдивских островах, доступных в этом туристическом сезоне. Под водой и на пляже, японский и китайский, со звездными шеф-поварами и профессиональными сомелье заведения удивят вас новыми вкусами и неповторимой атмосферой.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Подводный ресторан ITHAA

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Это первый в мире подводный ресторан на пятиметровой глубине с панорамным видом на коралловый сад и кухней, сочетающей самые разные кулинарные традиции. Разнообразное меню на обед и ужин, изысканное вино — в общем все богатство местных деликатесов с живыми оттенками западного влияния. Новаторский ресторан ITHAA в отеле Conrad Maldives Rangali Island идеально подойдет как для романтического вечера вдвоем, так и для встречи компании друзей за коктейлями.

Ресторан UFAA от JEREME LEUNG

Слово Ufaa по-мальдивски означает «счастье». Главное в этом заведении — его инновационная кулинарная концепция. В меню представлены вкусы различных культур и провинций Китая. Ресторан Ufaa — то самое место, где в непринужденной атмосфере острова можно отведать лапшу ручной работы, дим-сам и фирменные горячие блюда от шеф-повара.

Кстати, шеф-повар ресторана — Джереми Ленга — самый знаменитый шеф-повар Азии, один из мировых кулинарных звезд и, по совместительству, главный судья шоу «Мастер Шеф». Его азиатские рецепты отличаются яркими вкусами, которые сосуществуют в одном блюде. Сложность каждого блюда еще более подчеркивается в сочетании с винами, такими же сложными и изысканными.

В ресторане есть и еще один вариант меню. Гости сами выбирают блюда, приготовленные из продуктов с мальдивских островов и вдохновленные ненавязчивыми китайскими нотками.

Спа-ресторан MANDHOO

Древние греческие философы выдвинули идею о том, что Вселенная состоит из пяти основных элементов: воздуха, земли, огня, воды и растений. MANDHOO как раз об этом.

Органическое меню ресторана состоит из пяти элементов, каждый из которых имеет определенный вкус, температуру, уровень влажности и плотность, да еще и приготовлен по своему рецепту. Блюда разработаны таким образом, чтобы по-разному воздействовать на тело, разум и дух. Иными словами, спа-ресторан MANDHOO — уникальное место силы и расслабления. Здесь можно провести замечательный день наедине с собой и своими мыслями.

Ресторан японской кухни KOKO GRILL

Отмеченный многочисленными наградами ресторан Koko Grill расположен на пляже отеля Conrad Maldives Rangali Island с потрясающим видом на вечерний закат. Это один из самых романтических ресторанов на Мальдивах. В нем подают настоящие японские деликатесы с живым кулинарным шоу от опытного шеф-повара. А еще рекомендуем протестировать изысканное на вкус саке.

РЕСТОРАН И БАР VILU

Нет более подходящего места для долгих дружеских посиделок, чем бар-ресторан VILU. Ресторан находится под открытым небом на краю лагуны, а основная концепция заведения посвящена сочетанию еды и вина.