Какие документы нужны для въезда в Турцию: список

Турция почти полностью вернулась к доковидным временам по условиям въезда и отменила большую часть ограничений. Однако некоторые требования все равно остались. Российским туристам объяснили, что им нужно для въезда в Турцию.

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Сохранилось требования заполнения туристами предполетной анкеты Минздрава. В авиакомпаниях утверждают, что ее уже не проверяют, однако официальной отмены данного документа не было. Поэтому пока анкету заполнять все равно придется.

Помимо действующего загранпаспорта, для въезда в Турцию российским туристам в возрасте от 12 лет и старше потребуется только один из следующих документов на выбор:

Сертификат с Госуслуг о перенесенном за последние 6 месяцев коронавирусе. При этом стоит отметить, что предъявлять нужно английскую версию документа;

Отрицательный результат ПЦР-теста на английском языке, сделанный не позднее, чем за 72 часа до приезда в Турцию;

Отрицательней результат теста на антитела, сделанный не позднее, чем за 48 часов до въезда в Турцию;

Сертификат о вакцинации, полученный в течение одного года.