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4 часа назад

Какие документы нужны для въезда в Турцию: список

РИА "ФедералПресс"

Турция почти полностью вернулась к доковидным временам по условиям въезда и отменила большую часть ограничений. Однако некоторые требования все равно остались. Российским туристам объяснили, что им нужно для въезда в Турцию.

Какие документы нужны для въезда в Турцию: список
Фото: федералпрессфедералпресс

Сохранилось требования заполнения туристами предполетной анкеты Минздрава. В авиакомпаниях утверждают, что ее уже не проверяют, однако официальной отмены данного документа не было. Поэтому пока анкету заполнять все равно придется.

Помимо действующего загранпаспорта, для въезда в Турцию российским туристам в возрасте от 12 лет и старше потребуется только один из следующих документов на выбор:

  • Сертификат с Госуслуг о перенесенном за последние 6 месяцев коронавирусе. При этом стоит отметить, что предъявлять нужно английскую версию документа;
  • Отрицательный результат ПЦР-теста на английском языке, сделанный не позднее, чем за 72 часа до приезда в Турцию;
  • Отрицательней результат теста на антитела, сделанный не позднее, чем за 48 часов до въезда в Турцию;
  • Сертификат о вакцинации, полученный в течение одного года.

Для передвижения внутри страны россиянам не потребуется никаких дополнительных документов кроме паспорта. Ограничений на пользование транспортом также нет. При посещении общественных мест ничего предъявлять тоже не нужно, передает портал «Турпром».

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