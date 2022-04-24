Какие документы нужны для въезда в Турцию: список

Турция почти полностью вернулась к доковидным временам по условиям въезда и отменила большую часть ограничений. Однако некоторые требования все равно остались. Российским туристам объяснили, что им нужно для въезда в Турцию.
Сохранилось требования заполнения туристами предполетной анкеты Минздрава. В авиакомпаниях утверждают, что ее уже не проверяют, однако официальной отмены данного документа не было. Поэтому пока анкету заполнять все равно придется.
Помимо действующего загранпаспорта, для въезда в Турцию российским туристам в возрасте от 12 лет и старше потребуется только один из следующих документов на выбор:
Для передвижения внутри страны россиянам не потребуется никаких дополнительных документов кроме паспорта. Ограничений на пользование транспортом также нет. При посещении общественных мест ничего предъявлять тоже не нужно, передает портал «Турпром».