В России рухнул спрос на элитные туры за рубеж

Число россиян, желающих приобрести элитный тур на отдых за рубежом, сократилось на 60 процентов по сравнению с показателями апреля 2021 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей нескольких российских турагентств.

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Рухнувший спрос специалисты объяснили санкциями, в том числе сложностью обмена валюты, а также высоким риском отмены бронирований в заграничных отелях.

«Зачисление денег от российских юрлиц даже в дружественных странах проходит с большим скрипом, и чем выше суммы, тем больше шансов, что банк-получатель в стране откажет и вернет платеж назад, просто побоявшись копаться в составляющих этого платежа», — рассказал «Ъ» гендиректор компании Space Travel Артур Мурадян.

Кроме того, сократилось и число авиакомпаний, готовых организовывать полеты первым классом из России в другие страны. Стоимость билетов на такие рейсы также существенно выросла.