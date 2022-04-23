В Сан-Паулу установят самое большое колесо обозрения

Правительство Сан-Паулу начало установку гигантского колеса длиной 91 метр в парке Кандиду Портинари. Объявление о строительстве аттракциона было сделано в октябре 2020 года, а его открытие ожидается в июле. Об этом сообщает RedeTV!, партнер сети ТВ БРИКС.

Фото: ТВ БРИКС ТВ БРИКС

По словам правительства, реализация проекта является частью инициативы, направленной на оживление территории вокруг реки Пиньэйрус.

В строительстве колеса обозрения принимали участие 200 человек. На нем буду установлены 42 кабинки, а также предусмотрены беспроводная сеть Wi-Fi, камеры видеонаблюдения и кондиционеры.

Согласно документам, проект будет реализован под руководством компании São Paulo Big Wheel (SPBW).