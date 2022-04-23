Насколько Болгария сегодня безопасна для путешественников

Ситуация с коронавирусом, похоже, успокаивается, и мировой туризм начинает приходить в нормальное состояние. Люди все больше путешествуют, причем не только в пределах своих стран. Когда мы начинаем выбирать направление для следующей поездки, прежде всего мы думаем о безопасности и удобстве. Так почему же Болгария является одной из самых безопасных стран в Европе?

Фото: Turizm.ru Turizm.ru

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Общественный транспорт в Болгарии достаточно качественный и безопасный. Как и везде в мире, аварии, конечно, случаются. Однако это никогда не было серьезной проблемой, особенно с автобусами и поездами.

Другое дело, если вы решите путешествовать по городу на такси. Вам необходимо знать заранее, что некоторые водители промышляют обманом туристов. Лучший способ избежать этого — держаться подальше от привычки ловить такси на улице. Даже если автомобиль брендирован логотипами известных перевозчиков, водитель вполне может оказаться самозанятым гражданином на арендованной машине. В общем при дальнейших разбирательствах все произошедшее гораздо чаще признается проблемой туристов, а не таксистов.

Итак, просто используйте соответствующие приложения и на своем смартфоне. Таким образом легко отследить номер автомобиля, идентификационный номер водителя, местоположение машины во время ожидания и маршрут по навигатору. Ну а если, не дай бог, угораздит вам удастся что-то забыть в машине, это легко исправить, позвонив в центральный офис компании.

Кражи

Когда мы говорим о кражах и грабежах, опросы показывают очень низкий уровень преступности в Болгарии.

Опять же, как и везде по всему миру, необходимо соблюдать осторожность в толпе. Если вы идете в клуб, имейте в виду, что лучше оставить свою куртку и любые сумки в шкафу. Если шкафа нет, оставьте свои вещи на видном месте рядом с собой.

Многие туристы любят курорт Солнечный берег, и «плохие люди» это знают. Остерегайтесь оставлять свои вещи без присмотра на пляже. Хотя Болгария и считается очень безопасной страной, вполне естественно, что именно туристы являются мишенью для воришек и поэтому гораздо более уязвимы для любого преступления в любой стране.

Быть туристом не значит быть дураком

Почему-то так сложилось, что местные в любой стране считают туристов дураками с полными карманами денег. Если вы хотите что-то купить в магазине или забронировать номер в отеле, и идете туда заранее неподготовленным, говоря по-английски, скорее всего, «они» попытаются вас обмануть. Лучший совет здесь — бронировать все, что возможно, заранее — отель, автомобиль напрокат, билеты на любую достопримечательность. Это верный способ избежать неприятностей и негатива от поездки.