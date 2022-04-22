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2 часа назад

Гонконг снимет ограничение на въезд для нерезидентов

Газета.Ru

Власти Гонконга впервые с момента начала пандемии COVID-19 заявили о снятии запрета на въезд в страну лиц, не имеющих официального места жительства в этом регионе. Об этом сообщает The Scotsman.

Гонконг снимет ограничение на въезд для нерезидентов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Для въезда в Гонконг нерезидентам придется провести неделю на карантине в специально выделенном для этого отеле, а также пройти вакцинацию и сдать ПЦР-тест.

В Гонконге 22 апреля было зарегистрировано 574 новых случаев заражения COVID-19, 15 человек умерли из-за коронавируса. Всего этой болезнью переболели 1,2 млн человек из 7,4 млн жителей города. Ранее сообщалось, что правительство России с 9 апреля сняло ограничения на полеты в 52 страны мира, в том числе в Гонконг.

Заграница,Правительство РФ,
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