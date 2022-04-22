Гонконг снимет ограничение на въезд для нерезидентов

Власти Гонконга впервые с момента начала пандемии COVID-19 заявили о снятии запрета на въезд в страну лиц, не имеющих официального места жительства в этом регионе. Об этом сообщает The Scotsman.

Для въезда в Гонконг нерезидентам придется провести неделю на карантине в специально выделенном для этого отеле, а также пройти вакцинацию и сдать ПЦР-тест.