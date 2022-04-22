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47 минут назад

Почему в Италии не пьют капучино после обеда

Дарья Амосова

В Италии сложно, почти невозможно заказать капучино или латте после 12:00 дня. Конечно, запретить не могут, но официант либо косо на вас посмотрит, либо бережно предложить заказать что-то другое. Пить молочно-кофейные напитки после обеда для итальянцев столь же странно, как для русских — есть утреннюю овсянку на ужин. При этом мало кто, даже сами жители, догадываются о причинах такой традиции.

Почему в Италии не пьют капучино после обеда
Фото: unsplash.comunsplash.com

Сытность

Капучино, латте и другие кофейные напитки с молоком в Италии пьют исключительно на завтрак. Итальянцы выпивают несколько чашек, закусывая круассаном или любой другой выпечкой.

Для приготовления используют жирное и свежее молоко. Оно настолько питательное, что такой несытный, казалось бы, завтрак дарит ощущение наполненности до обеда. А в обед итальянцы едят что-то более содержательное: пасту, салат, мясо или морепродукты.

Свежесть

И латте, и капучино родом из Италии: кофейные напитки с молоком начали готовить здесь примерно в 17 веке. Технологии хранения молока были не столь продвинутыми, как сегодня. Холодильников в жаркой Италии не было, поэтому свежее молоко, полученное с первым криком петухов, старались выпить до обеда. Оттуда и пошла традиция пить капучино пораньше: иначе молоко в нем просто скиснет.

Типичный итальянский завтрак. Источник: unsplash.com

Здоровье

Несмотря на обилие сыров и сливочных паст, не все взрослые итальянцы хорошо переваривают лактозу, или молочный сахар. Привычка пить капучино или латте по утрам связана банально с тем, что от сочетания кофе и молоком может сильно поплохеть на всю ночь. Кроме того, капучино и латте считаются самыми калорийными напитками: их предпочитают пить утром, чтобы не навредить фигуре.

Что пьют в Италии после обеда

В отличие от России, в Италии кофе пьют не только утром, но и в течение всего дня. После обеда можно выпить эспрессо (который также называют caffè normale), а после ужина — кофе без кофеина. В течение дня итальянцы заглядывают в бар на кофе, чтобы выпить коретто (кофе с ликером), фреддо (со льдом) и другие напитки.

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