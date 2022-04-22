5 авиакомпаний, стюардессы которых не носят каблуки

Стюардессы — это не «украшение самолета», а незаменимые работницы. Их задача — обеспечивать безопасность и комфорт пассажиров в полете. Преимущественно женский экипаж раздает питание на борту, помогает маломобильным пассажирам, раскладывает багаж по полкам и закрывает тяжелые двери. Делать все это удобней в обуви на плоской подошве, однако в большинстве авиакомпаний каблуки остаются обязательным элементом униформы. Рассказываем об авиакомпаниях, которые сделали для своих работниц исключение.

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SkyUp

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Украинская авиакомпания в 2021 представила обновленный вариант униформы для стюардесс. Вместо юбки — удобные брюки, вместо каблуков — комфортные кроссовки. Форма, дизайн которой разрабатывали украинские бренды, собрала множество благосклонных отзывов в интернете от пассажиров и самих работниц.

Пресс-материалы SkyUp

Qatar Airways

Бортпроводницы из Катара передвигаются по аэропорту на каблуках, но в самолете переобуваются в комфортные лофферы с плоской подошвой. Кроме того, стюардессы могут выбирать, в чем лететь — в юбке или брюках.

Singapore Airlines

Изящная разноцветная форма не менялась с 1968 года: ее дизайн отсылает к традиционным сингапурским нарядам. В качестве обуви дизайнеры также сделали ставку на традицию: обувь бортпроводниц напоминает местные мюли или вьетнамки. У туфель крошечная платформа и открытая пятка: стюардессы отмечают, что это расслабляет ноги.

Lufthansa

В 2018 немецкий перевозчик объявил 24 августа «Днем кроссовок». Все члены экипажа могли надеть не каблуки или ботинки, а комфортные кроссовки, предоставленные компанией. Так Lufthansa решила поддержать работников, которые работали летом сверхурочно. К сожалению, компания решила не продолжать традицию.

Lufthansa Group

All Nippon Airways и Japan Airlines