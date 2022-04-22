Что нужно россиянам для поездки в Азербайджан

Между Россией и Азербайджаном уже восстановлено авиасообщение. Регулярные рейсы, по сообщению Росавиации, возобновили с 11 марта. Что нужно знать туристам из России для поездки в Азербайджан, рассказываем в материале "Рамблера".

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Виза

Между странами действует безвизовый режим. Это значит, что россияне могут беспрепятственно въезжать в Азербайджан. Находиться в стране иностранцам можно до 90 дней вне зависимости от цели поездки. Если вы планируете пробыть в стране дольше этого срока, необходимо зарегистрироваться в полиции по месту пребывания. Для поездки по работе на более чем 90 дней нужно получить рабочую визу.

Документы

Поехать в Азербайджан можно по загранпаспорту, срок действия которого - не менее трех месяцев с даты окончания поездки.

Въезд в страну разрешен только привитым туристам. Путешественникам необходимо предоставить действующий международный документ о полной вакцинации, выздоровлении от COVID-19 или сертификат о противопоказании к вакцинации. Принимаются все российские вакцины.

Коронавирусные ограничения

До 1 мая 2022 года в стране действует карантинный режим. Рестораны, бары, ТРЦ, магазины, музеи и выставочные залы функционируют, однако в большинство заведений необходимо предоставить "паспорт COVID-19", подтверждающий вакцинацию или выздоровление. Ношение масок обязательно в общественных местах, закрытых помещениях и в общественном транспорте. На открытом воздухе средства индивидуальной защиты необязательны.