Топ отелей Египта для отдыха на майские праздники

Российские туристы возвращаются на курорты Красного моря. Редакция TourDom запросила у известных онлайн-турагентств (ОТА) – «Слетать.ру», OnlineTours и Level.travel – информацию о наиболее часто бронируемых отелях Египта на период майских праздников. Каждая компания предоставила списки из 10–15 гостиниц.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Мы сравнили таблицы и выделили совпадения. Три отеля оказались в списках OnlineTours и «Слетать.ру». Это гостиницы, расположенные в Хургаде: пятизвездочные Pyramisa Beach Resort Sahl Hasheesh, Albatros Citadel Resort и четырехзвездочный Ali Baba Palace. В топ-листах «Слетать.ру» и Level.travel —два «совпавших» отеля в Шарм-эль-Шейхе – Rixos Sharm El Sheikh (Adults Only 16+) 5* и Grand Oasis Resort 4*. И наконец, сравнивая лидерские списки компаний OnlineTours и Level.travel, мы получили два пересечения – это «пятерки» в Шарм-эль-Шейхе Albatros Laguna Vista Beach и Sunrise Grand Select Montemare.

Видео дня

Pyramisa Beach Resort Sahl Hasheesh 5* – 269 тыс. руб.

Ali Baba Palace 4* – 271 тыс. руб.

Albatros Citadel Resort 5* – 206 тыс. руб.

Rixos Sharm El Sheikh 5* - 279 тыс. руб.

Grand Oasis Resort 4* –175 тыс. руб.

Albatros Laguna Vista Beach 5* – 172 тыс. руб.

Sunrise Grand Select Montemare 5* – 393 тыс. руб. В список наиболее востребованных курортных отелей Египта, по данным ОТА, мы добавили стоимость недельных туров:

Приведены цены на туры с вылетом из Москвы в период майских праздников на 8 дней на двоих.

Редакция предложила маркетологам ОТА также высказать свое экспертное мнение, какие отели они считают наиболее адекватными по соотношению цены и качества.

Екатерина Бежанова (OnlineTours) назвала сетевые гостиницы – Titanic Palace и Titanic Beach Spa & Aqua Park, а также Albatros Laguna Vista Beach Resort 5* и Albatros Citadel Resort 5*. Любовь Воронина («Слетать.ру») высказалась в пользу Nubian Village 5*.