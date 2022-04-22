Топ отелей Египта для отдыха на майские праздники

Российские туристы возвращаются на курорты Красного моря. Редакция TourDom запросила у известных онлайн-турагентств (ОТА) – «Слетать.ру», OnlineTours и Level.travel – информацию о наиболее часто бронируемых отелях Египта на период майских праздников. Каждая компания предоставила списки из 10–15 гостиниц.
Мы сравнили таблицы и выделили совпадения. Три отеля оказались в списках OnlineTours и «Слетать.ру». Это гостиницы, расположенные в Хургаде: пятизвездочные Pyramisa Beach Resort Sahl Hasheesh, Albatros Citadel Resort и четырехзвездочный Ali Baba Palace. В топ-листах «Слетать.ру» и Level.travel —два «совпавших» отеля в Шарм-эль-Шейхе – Rixos Sharm El Sheikh (Adults Only 16+) 5* и Grand Oasis Resort 4*. И наконец, сравнивая лидерские списки компаний OnlineTours и Level.travel, мы получили два пересечения – это «пятерки» в Шарм-эль-Шейхе Albatros Laguna Vista Beach и Sunrise Grand Select Montemare.
Приведены цены на туры с вылетом из Москвы в период майских праздников на 8 дней на двоих.
Редакция предложила маркетологам ОТА также высказать свое экспертное мнение, какие отели они считают наиболее адекватными по соотношению цены и качества.
Екатерина Бежанова (OnlineTours) назвала сетевые гостиницы – Titanic Palace и Titanic Beach Spa & Aqua Park, а также Albatros Laguna Vista Beach Resort 5* и Albatros Citadel Resort 5*. Любовь Воронина («Слетать.ру») высказалась в пользу Nubian Village 5*.
Прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх выполняются из Москвы, Санкт-Петербурга и Минеральных Вод. По данным сервиса Level.travel, на туры в Египет сейчас приходится 11% всех заявок, направление занимает третье место в предпочтениях туристов после России и Турции.