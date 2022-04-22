Каталония: у ворот независимости

Если каталонец представляется вам испанцем, он идет на уступки, потому что не хочет беспокоить вас географическими подробностями. Однако он точно не чувствует себя испанцем. По сути, это жители самобытного региона со своей культурой, историей и традициями, которыми по праву гордятся настоящие каталонцы

Фото: express-novosti.ru express-novosti.ru

Многие предпочли бы жить в независимом каталонском государстве, управляемом из Барселоны, второго по величине города Пиренейского полуострова. Вместо этого они должны соблюдать законы испанского правительства и парламента, базирующихся в Мадриде. Однако каталонцы могут хотя бы радоваться тому, что их родина с почти восьмимиллионным населением имеет статус самоуправляемой общины и, таким образом, может поддерживать традиции всего, что является исключительно местным.

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Помимо пляжей и высоких пиков Пиренеев, главной достопримечательностью региона является его мегаполис. Хотя в нем «всего» 1,7 миллиона жителей, 32 миллиона человек ежегодно приезжают сюда за культурой и памятниками. Около половины из них — приезжие, которые «запрыгивают» в город всего на несколько часов с палуб гигантских океанских лайнеров.

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Однако если вы не намерены торопиться по многолюдным бульварам Барселоны, вас встретят другие, часто забытые сокровища: средневековая Жирона, сюрреалистический Фигерас или живописный приморский городок Кадакес, ставший пристанищем для многих художников мирового уровня.

На Кубу и обратно

Многие из гениев, которых сегодня воспринимает публика как уроженцев Испании, родом из Каталонии: здесь родились архитектор Антонио Гауди и художники Жоан Миро и Сальвадор Дали. Последний часто проводил небольшой отпуск в вышеупомянутом Кадакесе, а позже жил в близлежащей рыбацкой деревне Порт-Льигат, где сегодня можно посетить его дом. Местная Коста Брава была затем увековечена в нескольких картинах.

Дальнейшее влияние в деревне не исчезло и по сей день: отзывы о его работах можно найти в бесчисленных маленьких магазинчиках с предметами искусства и безделушками, а также в картинах, украшающих ряд типично белых средиземноморских домов. Обращают на себя внимание и многие виллы в кубинском стиле, выросшие после того, как некоторые жители эмигрировали на Карибы в начале 20 века, чтобы привлечь родной город и построить новый дом в духе кубинской архитектуры.

В то время как пионер сюрреалистической живописи провел свои летние каникулы в Кадакесе, его останки теперь лежат под бывшим городским театром в Фигерасе, который служит галереей фантастических работ Дали. Вы не можете пропустить темно-красный Театр-музей Дали: гигантские белые яйца и золотые статуи с буханками хлеба возвышаются на крыше здания, напоминающего красный замок. Как вы найдете внутри, вышеупомянутые элементы гениальности часто вдохновляли их — как и жена Галы, чье лицо будет смотреть на вас свысока во многих работах.

Однако классическую галерею с большим количеством картин точно не ждите. Достопримечательности включают Rain Cadillac — довоенный лимузин, в котором ездил сам автор, со статуей пухлой женщины на капоте — Моисея с осьминогом над головой или копии знаменитых Flowing Clock, также известных как Persistence of Memory. Любой, кто более тщательно исследовал Каталонию, легко поймет, что скалы за их циферблатами принадлежат Коста-Брава недалеко от Кадакеса. Весь Театр-музей Дали был перестроен и украшен так, как художник мечтал всю свою жизнь: он хотел, чтобы галерея, которая впоследствии послужила его могилой, стала самым большим сюрреалистическим объектом в мире.

На скале со спальным мешком

Вы можете остаться на Коста-Брава на некоторое время дольше. Если вы ожидаете солнечных пляжей и потягивания типичного напитка сангрии на шезлонге под зонтиком, вы не будете разочарованы. Тем не менее, любители более коротких или многодневных туров также получат удовольствие: из приморской резиденции Портбоу, в двух шагах от французской границы, вы можете добраться до курорта Росас с рюкзаком и спальным мешком. Вы можете практически все время копировать побережье, так что у вас будет много возможностей намочить уставшие ноги в море. Следуя по тропе GR 92, которая разделена на пять этапов, вы можете отправиться в порт Эль-Порт-де-ла-Сельва или в Кадакес, но вы можете пройти этот путь менее чем за пять дней.

Если вы решите свернуть с основного отмеченного маршрута, не пропустите Кап-де-Креус, куда вас доставит туристический поезд из Кадакеса: это самая восточная оконечность Пиренейского полуострова и еще одно место, увековеченное на картине «Текущие часы». Он окружен засушливым «лунным» ландшафтом, и над ним возвышается белый маяк, который также является одним из немногих в этом районе, где можно заказать закуски.

Помимо Кадакеса и Фигераса, стоит посетить внутренний Бесалу с его каменным мостом 12-го века, пара башен которого возвышается на семи столбах. Жирона с населением 100 000 человек немного больше и более известна: это столица одноименной провинции, одной из четырех административных частей Каталонии. Прекрасный вид на средневековый особняк, переплетенный извилистыми улочками, открывается со старых стен, когда-то защищавших его от врагов.

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К сожалению, город несколько раз за свою историю падал и благодаря одному такому событию обзавелся необычным талисманом – мясником. В 1286 году французские захватчики перешли стены, вторглись, начали грабить и не остановились даже у ворот церкви Сант-Фелиу, где св. Нарцисс. Тоскующие по золоту и драгоценностям завоеватели вскрыли гробницу, но вместо клада их ждал неприятный сюрприз, когда из-под крышки гроба вылетела стая жалящих мух и якобы прогнала французов из Жироны до последнего человека.

Давай драться!

В дополнение к романской и готической архитектуре сегодняшняя Жирона также имеет современное лицо. Например, железный красный мост через реку Оньяр — работа Густава Эйфеля, спроектировавшего его незадолго до того, как он начал строить легендарную башню в Париже. Кстати, это не единственный мост в городе: исторический центр пересекают еще три ручья — Тер, Галлимантс и Гуэль. Улицы с разноцветными домами открывают еще один вид: как это принято в каталонских городах, они в большом количестве украшены национальными флагами и транспарантами с надписями «Lluitem i guanyem la independència!», т.е. «Давайте бороться и добьемся независимости!».