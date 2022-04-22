Россиянка назвала способы не разочароваться отдыхом в Абхазии.

«Есть неправильная подготовка или ваши личные запросы и ожидания. Тут как с погодой — нет плохой погоды, есть неправильная одежда. Будьте готовы, будьте добрее, не пытайтесь экономить там, где не нужно, и отпуск в Абхазии у вас пройдет на отлично»,