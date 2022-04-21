Индия анонсировала выдачу специальных виз для йогов

В Индии анонсировали выдачу новых виз для иностранных путешественников, в том числе россиян. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на премьер-министра страны Нарендра Моди.

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По его словам, специальные визы, AYUSH visa (сокращение от Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy — аюрведа, йога и натуропатия, юнани, сиддха и гомеопатия), начнут выдаваться туристам, которые планируют посещение Индии с целью оздоровления и лечения.

Решение о создании нового типа въездных документов связано с желанием властей страны сосредоточиться на продвижении традиционной индийской медицины на мировом туристическом рынке.

«Традиционная медицина помогла увеличить туризм в Керале. Этот потенциал есть в каждом уголке Индии. Оздоровление может стать большим брендом этого десятилетия. Оздоровительные центры на основе аюрведы, юнани и других практик могут стать очень популярными у иностранных туристов»,

— добавил премьер-министр.