Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+9° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
30 минут назад

Индия анонсировала выдачу специальных виз для йогов

Lenta.ru

В Индии анонсировали выдачу новых виз для иностранных путешественников, в том числе россиян. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на премьер-министра страны Нарендра Моди.

Индия анонсировала выдачу специальных виз для йогов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, специальные визы, AYUSH visa (сокращение от Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy — аюрведа, йога и натуропатия, юнани, сиддха и гомеопатия), начнут выдаваться туристам, которые планируют посещение Индии с целью оздоровления и лечения.

Решение о создании нового типа въездных документов связано с желанием властей страны сосредоточиться на продвижении традиционной индийской медицины на мировом туристическом рынке.

«Традиционная медицина помогла увеличить туризм в Керале. Этот потенциал есть в каждом уголке Индии. Оздоровление может стать большим брендом этого десятилетия. Оздоровительные центры на основе аюрведы, юнани и других практик могут стать очень популярными у иностранных туристов»,

— добавил премьер-министр.

Отмечается, что дата начала выдачи AYUSH visa и их стоимость пока не известна.

Заграница,Нарендра Моди,Ассоциация туроператоров России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители