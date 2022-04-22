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2 часа назад

В Шанхае ужесточили COVID-ограничения

Газета.Ruиещё 1

В Шанхае, который находится у условиях жесткого локдауна, ужесточили ограничения, введенные в связи с распространением нового штамма вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Об этом сообщает The Guardian.

В Шанхае ужесточили COVID-ограничения
Фото: Газета.RuГазета.Ru

О каких точных мер идет речь, издание не сообщает, однако предполагается, что даже люди, не болеющие COVID-19 в районах с низкой заболеваемостью в ближайшее время не смогут свободно передвигаться по городу. Помимо этого, руководство города недавно ввело ежедневное тестирование большей части жителей на признаки заболевания новой коронавирусной инфекцией.

"Наша цель — как можно скорее добиться нулевого уровня COVID-19 в городе",

- сообщили власти.

14 апреля в Китае зафиксировали новый суточный рекорд заболеваемости после начала пандемии (29 411 случаев). Самое большое число выявленных за сутки инфицированных зарегистрировано в Шанхае (2573) и в северо-восточной провинции Цзилинь (325). В течение марта заболеваемость в КНР резко выросла. Ранее стало известно, что сотрудники завода Tesla в Шанхае будут ночевать прямо на рабочих местах в связи с осложнившейся эпидемиологической обстановкой.

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