В Шанхае ужесточили COVID-ограничения

В Шанхае, который находится у условиях жесткого локдауна, ужесточили ограничения, введенные в связи с распространением нового штамма вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Об этом сообщает The Guardian.

О каких точных мер идет речь, издание не сообщает, однако предполагается, что даже люди, не болеющие COVID-19 в районах с низкой заболеваемостью в ближайшее время не смогут свободно передвигаться по городу. Помимо этого, руководство города недавно ввело ежедневное тестирование большей части жителей на признаки заболевания новой коронавирусной инфекцией.

"Наша цель — как можно скорее добиться нулевого уровня COVID-19 в городе",

- сообщили власти.